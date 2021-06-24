Лоукостер Flynas запустить ще 2 маршрути до Львова

Лоукостер з Саудівської Аравії Flynas в липні відкриє ще два маршрути до Львова. Польоти будуть здійснюватися з аеропортів Джидда і Ель-Касім.

Авіаперевізник почне виконувати їх 7 липня з частотою два рази на тиждень – щосереди й неділі. Літати буде до 1 вересня включно.

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Авіалайнер Flynas буде вилітати з Джедди, далі сідатиме в Ель-Касимі. Зупинка складе 40 хвилин без висадки пасажирів. За цей час в аеропорту посадять на борт інших пасажирів, після чого літак вже вилетить до Львова. У зворотному напрямку маршрут аналогічний.

Квитки на нові рейси продаються за ціною 650 доларів в обидва боки. Така висока вартість через те, що на ринку польотів між Саудівською Аравією і Україною немає конкуренції.

За прогнозами, основними клієнтами нових маршрутів до Львова стануть громадяни Саудівської Аравії, для яких Президент України Володимир Зеленський скасував візи. При цьому подорожі для українців в Саудівську Аравію досі ускладнені – необхідно отримувати візу і проходити 7-денний карантин по прильоту в спеціальних готелях.

За даними Worldometer , станом на 24 червня 2021 року в Саудівській Аравії виявлено 478 135 випадків зараження коронавірусом, з них 7 716 летальних.

Інформаційний портал нагадує, що у червні авіакомпанія Flynas відкрила прямі рейси Київ – Ер-Ріяд і анонсувала запуск рейсів з Джедди до Києва і з Ер-Ріяда до Львова.

Відзначимо, раніше українська авіакомпанія SkyUp Airlines розпочала виконувати польоти у хорватські Пулу, Спліт і Дубровник.

Крім того, турецький лоукостер Pegasus Airlines запустить денні рейси зі столиці Туреччини Анкари до київського аеропорту Бориспіль.