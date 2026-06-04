Нова "золота лихоманка": у Фінляндії туристи цього літа шукатимуть справжній скарб

Фінська Лапландія влітку 2026 року перетвориться на майданчик для захопливого інтерактивного квесту. Суть його у тому, що кожен мандрівник матиме шанс знайти справжнісінький скарб – щире золото.

Організатори підготували для шукачів пригод заплутані підказки та дуже привабливий головний приз. 24 канал із посиланням на Postimees розповість про це докладніше.

Дивіться також Є метро, музеї та навіть басейни: під столицею якої країни заховали цілу інфраструктуру

Фінляндія пропонує туристам цікаву гру з пошуками золота – так, справжнього

Незвичайну інтерактивну гру під назвою Midnight Sun Hunt ("Полювання за опівнічним сонцем") організували для того, щоб залучити якомога більше мандрівників до Лапландії, північного регіону Фінляндії, у теплий сезон. Головним трофеєм для найкмітливішого шукача пригод стане справжній золотий самородок вартістю 20 000 євро, а це понад мільйон гривень.

Щоб дістатися заповітного скарбу, учасникам доведеться розгадувати заплутані підказки. Вони вестимуть шукачів мальовничими пішохідними маршрутами та відкриватимуть дивовижні місцеві пам'ятки. Перша зачіпка з'явиться на офіційному сайті проєкту вже 18 червня, тож охочим випробувати долю варто бути напоготові.

Фортуна може посміхнутися комусь із мандрівників буквально у перші хвилини після старту квесту. Якщо ж золото виявиться занадто добре захованим, гра триватиме до кінця сезону. Остання вирішальна підказка, яка гарантовано приведе до скарбу, буде оприлюднена 22 серпня.

Найкрасивіші краєвиди неймовірної Фінляндії: дивіться відео BestTravel2

Скільки важить злиток золота, який матимуть шанс знайти туристи у Лапландії?

Організаторами та спонсорами цього незвичайного полювання виступили туристичне бюро курорту Леві, компанія Levi Ski Resort та золотодобувна шахта Кіттіля (Kittilä). Ця шахта належить компанії Agnico Eagle і є найбільшою в Європі – у її надрах досі ховається понад 100 тонн невидобутого золота.

Яке, до слова, сьогодні стрімко дорожчає – наприклад, стандартний великий злиток у 12,4 кілограма за нинішніми цінами коштує астрономічні 1,63 мільйона доларів. Звісно, золотий самородок, підготовлений для туристів, значно скромніший – він важить навіть менше, ніж звичайна пачка вершкового масла, проте його цінність від цього не падає.

Ба більше, він точно стане найяскравішим сувеніром у житті переможця. Не кажучи вже й про те, що акцент заходу не на грошах, а саме на екологічному туризмі, активному відпочинку та незабутніх враженнях. Тож, погодьмося, ця ініціатива фінської влади та місцевого бізнесу є надзвичайно розумним кроком для залучення мандрівників до літньої Лапландії.

Туристка провела 5 днів у Фінляндії та поділилася цікавими спостереженнями: дивіться відео royaventurera

Чим ще дивуватиме Фінляндія мандрівників?

Фінляндія вже майже 10 років поспіль утримує статус найщасливішої країни світу – завдяки високому рівню довіри, соціальній рівності та гармонії з природою. Туристам часто радять почати знайомство зі столиці Гельсінкі, де сучасна архітектура та мистецтво поєднуються з морським узбережжям і унікальними локаціями, як-от церква у скелі Темпельяукіо.

Справжню зимову казку можна знайти у серці Лапландії – Рованіємі, де розташована резиденція Санта-Клауса та ферми хаскі. Попри екстремальні морози до мінус 35 градусів, мандрівники приїжджають сюди заради катання на снігоходах та неймовірного північного сяйва.

Окрім популярних маршрутів, варті уваги індустріальне місто Тампере з його артпросторами, середньовічна Савонлінна та мальовничі Аландські острови. Любителям дикої природи обов'язково варто відвідати Національний парк Урхо Кекконен, де є шанс побачити північних оленів у природному середовищі.