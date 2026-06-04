Организаторы подготовили для искателей приключений запутанные подсказки и очень привлекательный главный приз. 24 канал со ссылкой на Postimees расскажет об этом подробнее.

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Финляндия предлагает туристам интересную игру с поисками золота – да, настоящего

Необычную интерактивную игру под названием Midnight Sun Hunt ("Охота за полуночным солнцем") организовали для того, чтобы привлечь как можно больше путешественников в Лапландию, северный регион Финляндии, в теплый сезон. Главным трофеем для самого сообразительного искателя приключений станет настоящий золотой самородок стоимостью 20 000 евро, а это более миллиона гривен.

Чтобы добраться до заветного сокровища, участникам придется разгадывать запутанные подсказки. Они будут вести искателей по живописным пешеходным маршрутам и открывать удивительные местные достопримечательности. Первая зацепка появится на официальном сайте проекта уже 18 июня, так что желающим испытать судьбу стоит быть начеку.

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Фортуна может улыбнуться кому-то из путешественников буквально в первые минуты после старта квеста. Если же золото окажется слишком хорошо спрятанным, игра продлится до конца сезона. Последняя решающая подсказка, которая гарантированно приведет к сокровищу, будет обнародована 22 августа.

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Сколько весит слиток золота, который будут иметь шанс найти туристы в Лапландии?

Организаторами и спонсорами этой необычной охоты выступили туристическое бюро курорта Леви, компания Levi Ski Resort и золотодобывающая шахта Киттиля (Kittilä). Эта шахта принадлежит компании Agnico Eagle и является крупнейшей в Европе – в ее недрах до сих пор скрывается более 100 тонн недобытого золота.

Которое, к слову, сегодня стремительно дорожает – например, стандартный большой слиток в 12,4 килограмма по нынешним ценам стоит астрономические 1,63 миллиона долларов. Конечно, золотой самородок, подготовленный для туристов, значительно скромнее – он весит даже меньше, чем обычная пачка сливочного масла, однако его ценность от этого не падает.

Более того, он точно станет самым ярким сувениром в жизни победителя. Не говоря уже и о том, что акцент мероприятия не на деньгах, а именно на экологическом туризме, активном отдыхе и незабываемых впечатлениях. Так что, согласимся, эта инициатива финской власти и местного бизнеса является чрезвычайно разумным шагом для привлечения путешественников в летнюю Лапландию.

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Чем еще будет удивлять Финляндия путешественников?

Финляндия уже почти 10 лет подряд удерживает статус самой счастливой страны мира – благодаря высокому уровню доверия, социальному равенству и гармонии с природой. Туристам часто советуют начать знакомство со столицы Хельсинки, где современная архитектура и искусство сочетаются с морским побережьем и уникальными локациями, как церковь в скале Темпельяукио.

Настоящую зимнюю сказку можно найти в сердце Лапландии – Рованиеми, где расположена резиденция Санта-Клауса и фермы хаски. Несмотря на экстремальные морозы до минус 35 градусов, путешественники приезжают сюда ради катания на снегоходах и невероятного северного сияния.

Кроме популярных маршрутов, достойны внимания индустриальный город Тампере с его арт-пространствами, средневековая Савонлинна и живописные Аландские острова. Любителям дикой природы обязательно стоит посетить Национальный парк Урхо Кекконен, где есть шанс увидеть северных оленей в естественной среде.