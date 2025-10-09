Одна з найпопулярніших авіакомпаній світу створила незвичайне правило для пасажирів під час перельоту. Які причини введення цього правила та яка її мета? Читайте всі деталі від 24 Каналу з посиланням на The Sun.

В якій авіакомпанії ввели суворе правило для пасажирів?

Emirates – це найбільша авіакомпанія Близького Сходу, заснована у 1985 році в Дубаї для розвитку туризму та транспортної інфраструктури. Вона виконує понад 2500 рейсів щотижня до більш ніж 120 міст у більше 70 країнах на шести континентах. Авіакомпанія відома високим рівнем сервісу, сучасним флотом та розкішними умовами навіть у економ-класі.

Що варто знати перед польотом в Emirates/ фото Depositphotos

Яке нове правило ввели для пасажирів в авіакомпанії Emirates?

З 1 жовтня 2025 року авіакомпанія Emirates запровадила нове правило для пасажирів: використовувати будь-які зарядні пристрої під час польоту заборонено. Відтепер дозволено мати лише один павербанк, ємністю не більше 100 Ват, який не можна зберігати в багажі над головою. Його слід тримати під сидінням у сумці або в кишені переднього крісла.

У компанії пояснюють, що на всіх літаках є власні порти для зарядки, однак рекомендують пасажирам попередньо заряджати свої пристрої перед вильотом, особливо під час тривалих рейсів.

Заборона пауербанку в Emirates/ фото Depositphotos

Авіакомпанії по всьому світу почали суворіше ставитися до використання зарядних пристроїв на борту після інциденту, що стався цього року на рейсі Air Busan у Південній Кореї: тоді один із павербанків загорівся прямо під час польоту. Після цього випадку кілька перевізників, зокрема Emirates, запровадили нові правила безпеки, щоб запобігти подібним ситуаціям.

Що цікаво, як зазначається на офіційному сайті Emirates, можна мати з собою електронні сигарети та інші пристрої з батареями. Єдиний нюанс, що вони повинні бути індивідуально захищені, щоб уникнути випадкової активації під час польоту. Також на сторінці сайту ви можете більш детально ознайомитись з усіма можливими заборонами під час перельоту для пасажирів.

