У Дубаї змінять правила в'їзду для туристів

У Дубаї з 31 січня влада зменшує термін дії довідок про тестування на коронавірус, які повинні пред'явити туристи перед посадкою в літак.

Джерело: TimeOut

Зараз термін дії довідки з негативним результатом тесту на коронавірус становить 96 годин, а за новими правилами – 72 години.

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Додатково після прильоту з епідеміологічно несприятливих країн, у число яких входять Україна, в пасажирів у Дубаї беруть повторний безкоштовний аналіз. До моменту отримання результату людина повинна перебувати на самоізоляції.

Тести на коронавірус, зроблені в країні вильоту, як і раніше не потрібні дітям до 12 років і громадянам ОАЕ.

Готель "Bab Al Shams Desert Resort and Spa" в Дубаї ввів спеціальні знижки для клієнтів, які пройшли вакцинацію від COVID-19. Курорт називає себе "дивовижним пустельним раєм", він "укладений серед дюн" і є популярним місцем відпочинку для заможних жителів Дубая.