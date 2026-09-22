Мандрівниця Леслі Коулман, яка часто подорожує одна, розповіла виданню Travel and Leisure про одну річ, яку завжди робить перед тим, як вийти зі свого готельного номера. Це допомагає їй почуватися у більшість безпеці і не переживати через дорогоцінні речі, які залишила в номері.

Що завжди робить соломандрівниця перед виходом з готелю?

Леслі радить завжди залишати телевізор увімкненим, коли ви виходите з номера. Адже гучність і світло телевізора можуть створювати враження, що в кімнаті багатолюдно.

Це, у поєднанні з увімкненою невеликою лампою та табличкою "не турбувати", – простий спосіб викликати сумніви у потенційного зловмисника,

– пояснила мандрівниця.

Вона також радить тримати штори закритими, щоб ніхто не знав, скільки саме людей перебуває у номері, а всі цінні речі – заховати у сейф. Також важливо щоразу перевіряти, чи зачинили ви двері номера, адже іноді люди виходять й не зачиняють щільно двері, тож номер залишається відчиненим.

Також соломандрівницям не варто розповідати новим знайомим про те, у якому готелі вони зупинилися.

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Зверніть увагу! У готелях Єгипту дуже поширена культура чайових, але часто туристи не знають, кому саме й коли варто віддячити. Ми розповіли, як правильно залишати чайові у єгипетських готелях, аби відпустка точно вдалася. Крім того, слід знати, кому чайові можна й не давати, щоб даремно не витрачати гроші.

Жінка заселяється у готель / Фото Depositphotos

Куди жінкам поїхати у солоподорож?

Раніше ми писали про безпечні міста Європи, які підійдуть для жінок, які подорожують наодинці. Експерти проаналізували рівень злочинності, ризики шахрайства та безпеку під час нічних прогулянок. Вони також врахували фінансову складову й знання англійської мови серед місцевих мешканців.

Лідером у рейтингу таких міст став польський Краків, який розташований недалеко від кордону України. Тут добре розвинена інфраструктура, а більшість хостелів орієнтовані саме на жінок. На другому місці – Загреб у Хорватії, де безпечно гуляти навіть вночі. Також до рейтингу потрапили іспанські міста Севілья й Малага, Порту у Португалії, Прага в Чехії та шотландський Единбург.