У Єгипті персонал готелю зазвичай очікує від туристів додаткової оплати. Туристичний оператор "Альф" розповів, як правильно залишати чайові в готелях, щоб покращити собі відпочинок і не витратити зайві гроші.

Як залишати чайові у готелях Єгипту?

При заселенні у готель туристи можуть дати чайові менеджеру на стійці реєстрації, щоб отримати кращий номер. Прибиральнику варто залишити чайові вже у перші дні, й тоді у номері завжди будуть додаткові шампуні, вода, косметика та навіть милі фігурки з рушників. До слова, у коментарях до відео туроператора один користувач розповів, як випадково залишив 500 доларів чайових у готелі в Дубаї, а коли повернувся в номер, то там на нього чекав цілий "зоопарк" тварин з рушників.

Бармену можна подякувати одразу після першого коктейлю. Після того всю відпустку ваші напої будуть готувати з особливою увагою, а замовлення приймати швидше за інші. Офіціанту в ресторані також можна залишити чайові на початку відпочинку і, можливо, саме вам дістанеться той самий столик з найкращим видом.

Усі ці дрібниці насправді можуть дуже позитивно вплинути на загальне враження від відпочинку в готелі, тому туроператор радить таки залишати чайові вищеперерахованому персоналу. Водночас аніматорам, гідам і водіям давати чайові не обов'язково.

Як залишати чайові в готелях Єгипту: відео

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Коли можна дешево полетіти у Єгипет?

Раніше ми розповідали про період у році, коли тур у Єгипет можна купити за найкращою ціною. Мовиться про дати з кінця листопада і приблизно до 20-го грудня. У цей час осінні канікули у школах вже завершилися, а зимові – ще не розпочалися. Більшість туристів з дітьми не планують відпустку на морі, а тому готелі простоюють. Щоб хоч якось заманити відпочивальників, вони знижують ціни на проживання.

Зауважимо, що погода у Єгипті в цей період чудово підходить для відпочинку на пляжі. Але готель варто обирати у бухті, щоб він був захищений від вітру.