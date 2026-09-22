Путешественница Лесли Коулман, которая часто путешествует в одиночку, рассказала изданию Travel and Leisure об одной вещи, которую она всегда делает перед тем, как выйти из своего номера в отеле. Это помогает ей чувствовать себя в большей безопасности и не переживать из-за ценных вещей, которые она оставила в номере.

Что всегда делает путешественница-одиночка перед выходом из отеля?

Лесли советует всегда оставлять телевизор включенным, когда вы выходите из номера. Ведь громкость и свет телевизора могут создавать впечатление, что в комнате много людей.

Это, в сочетании с включенной небольшой лампой и табличкой "не беспокоить", – простой способ вызвать сомнения у потенциального злоумышленника,

– пояснила путешественница.

Она также советует держать шторы закрытыми, чтобы никто не знал, сколько именно людей находится в номере, а все ценные вещи – спрятать в сейф. Также важно каждый раз проверять, закрыли ли вы дверь номера, ведь иногда люди выходят и не закрывают дверь плотно, поэтому номер остается открытым.

Кроме того, путешественницам не стоит рассказывать новым знакомым о том, в каком отеле они остановились.

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Обратите внимание! В отелях Египта очень распространена культура чаевых, но часто туристы не знают, кому именно и когда стоит выразить благодарность. Мы рассказали, как правильно оставлять чаевые в египетских отелях, чтобы отпуск точно удался. Кроме того, следует знать, кому чаевые можно и не давать, чтобы зря не тратить деньги.

Женщина заселяется в отель / Фото Depositphotos

Куда женщинам поехать в одиночное путешествие?

Ранее мы писали о безопасных городах Европы, которые подойдут для женщин, путешествующих в одиночку. Эксперты проанализировали уровень преступности, риски мошенничества и безопасность во время ночных прогулок. Они также учли финансовую составляющую и знание английского языка среди местных жителей.

Лидером в рейтинге таких городов стал польский Краков, расположенный недалеко от границы с Украиной. Здесь хорошо развита инфраструктура, а большинство хостелов ориентированы именно на женщин. На втором месте – Загреб в Хорватии, где безопасно гулять даже ночью. Также в рейтинг вошли испанские города Севилья и Малага, Порту в Португалии, Прага в Чехии и шотландский Эдинбург.