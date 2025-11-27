Зустріч біля культового бомбардувальника: у Британії на один день відкриють аеропорт і ось чому

Закритий у Великій Британії аеропорт, який припинив роботу через фінансові проблеми у 2022 році, вже навесні 2026 року проведе масштабну одноденну подію. Що саме відбуватиметься – читайте у нашій статті.

Яка подія буде відбуватись у відомому закритому аеропорту Великої Британії?

Аеропорт Донкастер Шеффілд, який закрився у 2022 році через фінансові проблеми, запрошує людей на одноденну подію. Організатори Libra Races проведуть забіг Run the Runway прямо по злітно‑посадковій смузі.

Vulcan Bomber / фото LibraRaces

Учасники можуть обрати дистанцію 3,5 кілометрів (від 7 років) або 5,8 кілометрів (від 12 років). Бігуни отримають медалі та зможуть сфотографуватися з літаком Vulcan Bomber. Квитки коштують приблизно 19 – 26 доларів США.

Аеропорт відкрився у 2005 році як аеропорт Робін Гуда, а у 2016‑му його перейменували на Донкастер Шеффілд. Тут працювали авіакомпанії TUI та Wizz Air на напрямки по Європі. Закрився він у 2022 році через збитки компанії Peel Group.

Зараз планується перезапуск аеропорту за 193 мільйонів фунтів стерлінгів. Пасажирські рейси можуть повернутися у 2027 – 2028 роках, спочатку вантажні, а потім пасажирські. Повторне відкриття може принести економіці до 5 мільярдів фунтів.

Як пише FreePress, захід відбудеться 21 березня 2026 року об 11:00. Всі подробиці про подію можна дізнатись на офіційному сайті.

Який ще аеропорт варто відвідати туристам?