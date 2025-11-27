Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на The Sun.
Какое событие будет происходить в известном закрытом аэропорту Великобритании?
Аэропорт Донкастер Шеффилд, который закрылся в 2022 году из-за финансовых проблем, приглашает людей на однодневное событие. Организаторы Libra Races проведут забег Run the Runway прямо по взлетно-посадочной полосе.
Vulcan Bomber / фото LibraRaces
Участники могут выбрать дистанцию 3,5 километров (от 7 лет) или 5,8 километров (от 12 лет). Бегуны получат медали и смогут сфотографироваться с самолетом Vulcan Bomber. Билеты стоят примерно 19 – 26 долларов США.
Аэропорт открылся в 2005 году как аэропорт Робин Гуда, а в 2016-м его переименовали в Донкастер Шеффилд. Здесь работали авиакомпании TUI и Wizz Air на направления по Европе. Закрылся он в 2022 году из-за убытков компании Peel Group.
Сейчас планируется перезапуск аэропорта за 193 миллионов фунтов стерлингов. Пассажирские рейсы могут вернуться в 2027 – 2028 годах, сначала грузовые, а затем пассажирские. Повторное открытие может принести экономике до 5 миллиардов фунтов.
Как пишет FreePress, мероприятие состоится 21 марта 2026 года в 11:00. Все подробности о событии можно узнать на официальном сайте.
