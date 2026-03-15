Туристи шаленіють від цього гірського регіону в Європі, де відкриваються найказковіші пейзажі
- Доломітові Альпи в Італії стали популярним туристичним напрямком для хайкінгу завдяки вражаючим пейзажам та активному відпочинку.
- Маршрути, такі як Chestnut Trail, доступні для новачків, а для досвідчених мандрівників є складніші високогірні маршрути, як Alta Via 1.
Доломіти в Італії стрімко набирають популярності серед мандрівників, які прагнуть не просто відпочивати, а досліджувати природу. Гірські краєвиди, прозорі озера та мальовничі стежки роблять цей регіон справжнім раєм для любителів походів.
Як розповідає Express, є один мальовничий гірський регіон в Європі, що стрімко набирає популярності серед туристів.
Який гірський регіон в Європі вартий уваги туристів?
Йдеться про Доломітові Альпи в Італії – місце з вражаючими вапняковими скелями, бірюзовими озерами та густими хвойними лісами. Останніми роками дедалі більше мандрівників обирають активний відпочинок замість традиційного лежання на пляжі.
Піші походи дозволяють не просто побачити природу з вікна автомобіля, а буквально зануритися в неї та відкрити найкрасивіші пейзажі зблизька. Саме тому Доломіти стали одним із найпопулярніших напрямків для хайкінгу в Європі. Популярності регіону також сприяють соціальні мережі: тисячі фото з гірських стежок, озер і панорамних вершин щороку приваблюють нових туристів.
Водночас експерти зазначають, що насолодитися красою цих гір можуть не лише досвідчені мандрівники. Завдяки розвиненій мережі канатних доріг і добре облаштованим стежками, багато маршрутів доступні навіть для новачків. Наприклад, популярна стежка Chestnut Trail проходить через виноградники та фруктові сади і не вимагає складних підйомів.
Вона має протяжність понад 90 кілометрів, і її можна проходити як повністю, так і окремими етапами у форматі одноденних походів, розповідає Klausen.it. Маршрут пролягає через тераси невисоких гір на висоті приблизно 700 – 800 метрів над рівнем моря.
Для тих, хто шукає складніші пригоди, є високогірні маршрути, зокрема Alta Via 1. Вони пропонують круті підйоми та можливість підкорювати гірські вершини, але нагородою стають неймовірні панорами Альп.
Багато туристів зупиняються у так званих rifugio – гірських притулках, де можна відпочити та скуштувати традиційну кухню Південного Тіролю та Італії. Мандрівникам радять бронювати місця у таких притулках заздалегідь, адже найпопулярніші з них швидко заповнюються.
