На просторах тредсу можна знайти чимало дописів від українських туристів, які діляться вражаючими фото з різних куточків країни, інколи навіть з тих місць, про які більшість людей ніколи не чули. Саме так ми натрапили на Лозуватські скелі у Кіровоградській області під дописом kirill_babchenko, які багатьом нагадали Францію. Про них детальніше розповімо нижче.
Чим особливі Лозуватські скелі на Кіровоградщині?
У Кропивницькому районі є два села з однаковою назвою Лозуватка. Мова буде про те, що підпорядкована Компаніївській селищній громаді. Саме поруч із цим невеликим населеним пунктом, де нині проживає близько 700 людей, розташована одна з найцікавіших природних локацій області – Лозуватські скелі.
Лозуватські скелі / фото "Україна Інкогніто"
Село відносно молоде: воно виникло у 19 столітті й свого часу навіть було центром волості, розповідає "Україна Інкогніта". Головна родзинка цієї місцевості – геологічна пам'ятка Лозуватські скелі, яка стала популярною серед мандрівників та любителів незвичних фотолокацій. Висота скель сягає приблизно 20 метрів.
Тут можна побачити відшарування крупнозернистих рожево-сірих гранітів, що належать до кіровоградського комплексу палеопротерозойського періоду. Подекуди ці породи переходять у пегматити, а самі скелі перетинають жилки молочно-білого кварцу.
Однак унікальна природна пам'ятка перебуває під загрозою: неподалік працює гранітний кар'єр, який може призвести до руйнування скель. Попри це, Лозуватські скелі залишаються справжньою окрасою степової України та приваблюють туристів своїми незвичними формами й краєвидами.
Які ще цікаві локації варто відвідати туристам?
