Карпати стають ближчими: Укрзалізниця додала 2 рейси на ці вихідні

У розпал літнього туристичного сезону пасажири часто стикаються з дефіцитом квитків, особливо на популярні гірські напрямки України. Проте на цих вихідних ситуація має покращитися завдяки додатковим залізничним рейсам.

Стало відомо, що Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до гірських маршрутів, щоб задовольнити підвищений попит пасажирів.

Дивіться також Мандрувати влітку стане ще легше: Укрзалізниця анонсувала нові рейси та змінила маршрути

Які додаткові поїзди запускає Укрзалізниця?

Укрзалізниця запускає два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні через підвищений попит на подорожі у гірські напрямки. Йдеться про маршрути:

№251/252 Київ – Рахів – Київ;

№277/278 Київ – Мукачево – Київ;

Відправлення з Києва заплановані на 12 та 14 червня, тоді як у зворотному напрямку поїзди курсуватимуть 13 та 15 червня.

Дивіться також Укрзалізниця запускає більше поїздів на літо: які рейси стануть щоденними

У компанії зазначають, що запустити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу, а також використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних виробничих потужностях. Квитки на ці рейси вже доступні для придбання у мобільному застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці.