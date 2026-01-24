Річ у тім, що стіни амфітеатру буквально всіяні тисячами отворів різного розміру. Та звідки ж вони взялися? З посиланням на romasegreta.it розповідаємо про це докладніше.

Тисячі дірок у Колізеї: чому стародавній амфітеатр скидається на шматок швейцарського сиру?

Коли Колізей будували між 70 і 80 роками нашої ери, римські архітектори використовували величезні блоки травертину – вапнякової породи. Щоб скріплювати ці важкі блоки без розчину, будівельники застосовували залізні скоби та штирі.​

Технологія була такою: у верхньому блоці робили отвір, у нижньому теж, а потім заливали туди метал. У такий спосіб залізний стрижень міцно тримав блоки разом. Для будівництва Колізею використали близько 300 тонн залізних кріплень.​

У Середньовіччі Рим перетворився на бідне місто. І залізо стало надзвичайно цінним матеріалом, адже не було фабрик чи майстрів, які б його виробляли. Ба більше, залізо стало навіть ціннішим за мармур, оскільки жителі, фактично замкнені в межах міських стін, потребували його для виготовлення зброї.​

Тому метал почали вилучати з конструкції Колізею, як і з інших стародавніх римських будівель. Люди робили отвори в місцях з'єднання блоків травертину, щоб дістати залізні кріплення. Вилучене залізо перетоплювали для виробництва церковних дзвонів, зброї, воріт, дверей тощо.

Видалення цих залізних кріплень і залишило характерні отвори, які ми бачимо сьогодні. Спочатку вони були приховані під шаром мармуру, що прикрашав Колізей. Та коли знімали оздоблення, отвори стали видимими. Колізей при цьому, звісно, став значно вразливішим до землетрусів.​

Цікаво, що багато чуток досі гуляють навколо цих отворів у Колізеї. Одні припускають, як зазначає funweek.it, що ті виникли після бомбардувань Другої світової. Інші зазирають глибше в історію та стверджують, що біди наробили вестготи під час вторгнення у V столітті. Мовляв, варвари намагалися повалити амфітеатр, що символізувало б падіння Риму.

Але факт, як бачимо, в іншому. Дірки у Колізеї – результат середньовічного "пограбування" будівлі.​

