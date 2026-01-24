Дело в том, что стены амфитеатра буквально усеяны тысячами отверстий разного размера. Но откуда же они взялись? Со ссылкой на romasegreta.it рассказываем об этом подробнее.

Тысячи дыр в Колизее: почему древний амфитеатр похож на кусок швейцарского сыра?

Когда Колизей строили между 70 и 80 годами нашей эры, римские архитекторы использовали огромные блоки травертина – известняковой породы. Чтобы скреплять эти тяжелые блоки без раствора, строители применяли железные скобы и штыри.

Технология была такой: в верхнем блоке делали отверстие, в нижнем тоже, а потом заливали туда металл. Таким образом железный стержень крепко держал блоки вместе. Для строительства Колизея использовали около 300 тонн железных креплений.

В Средневековье Рим превратился в бедный город. И железо стало чрезвычайно ценным материалом, ведь не было фабрик или мастеров, которые бы его производили. Более того, железо стало даже ценнее мрамора, поскольку жители, фактически запертые в пределах городских стен, нуждались в нем для изготовления оружия.

Поэтому металл начали изымать из конструкции Колизея, как и из других древних римских зданий. Люди делали отверстия в местах соединения блоков травертина, чтобы достать железные крепления. Извлеченное железо перетапливали для производства церковных колоколов, оружия, ворот, дверей и тому подобного.

Удаление этих железных креплений и оставило характерные отверстия, которые мы видим сегодня. Сначала они были скрыты под слоем мрамора, украшавшего Колизей. Но когда снимали отделку, отверстия стали видимыми. Колизей при этом, конечно, стал значительно более уязвимым к землетрясениям.

Интересно, что много слухов до сих пор ходят вокруг этих отверстий в Колизее. Одни предполагают, как отмечает funweek.it, что те возникли после бомбардировок Второй мировой. Другие заглядывают глубже в историю и утверждают, что беды натворили вестготы во время вторжения в V веке. Мол, варвары пытались повалить амфитеатр, что символизировало бы падение Рима.

Но факт, как видим, в другом. Дыры в Колизее – результат средневекового "ограбления" здания.

