3 найдешевші країни Європи, які можна побачити влітку: витрати будуть мінімальними
Літня подорож до Європи не обов’язково має дорого коштувати. Поки в розпал сезону популярні туристичні напрямки піднімають ціни на житло, харчування й розваги, варто звернути увагу на інші напрямки, які не сильно вдарять по бюджету.
У Європі є кілька країн, які приваблюють не лише доступними цінами, але й багатою історією, колоритною архітектурою й атмосферою, пише Travel Off Path.
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Для тих, хто хоче влітку бюджетну мандрівку, пропонуємо цікаві локації зі старовинними вулицями, різноманітною місцевою культурою та життям без зайвих витрат.
Де бюджетно відпочити влітку?
Тирана, Албанія
У Тирані можна чудово провести час, хоч і столицю Албанії часто недооцінюють. Спробувати традиційні балканські страви можна без підвищених цін у меню для туристів.
Іслам є однією з головних релігій в Албанії, тому туристам тут радять взяти чашку кави в одному з численних кафе й насолодитися видом на гору Дайті. На фоні ж лунатиме азан – заклик вірян на обов’язкову спільну молитву (намаз).
Втім, Тирана – це трамплін до красивезного узбережжя Албанії. Найближче та найшвидше звідси дістатися у Дуррес. Дорога до популярного курорту Адріатичного моря займе всього 45 хвилин.
Крім того, зі столиці Албанії легко доїхати автобусом до Охриду – столиці Північної Македонії. Відстань між містами становить приблизно 130 кілометрів, а час у дорозі займе від 2,5 до 3,5 годин.
Які ціни у Тирані:
- Кава: 3$
- Пиво: 5$
- Музей: 7$
- 2 ночі проживання: 172$
Знаменита будівля в Тирані / Фото Pinterest
Бухарест, Румунія
Бухарест – одна з маловідомих столиць Європи, проте сюди варто приїхати заради термальних спа-центрів. Попри те, що в місті досі можна побачити сліди комуністичного минулого, сьогодні ж столиця Румунії поєднує історичну архітектуру, широкі бульвари й жваву атмосферу в затишних закладах.
Туристи тут можуть прогулятися Старим містом, скуштувати традиційний десерт папанаші чи вирушити на одноденну поїздку до мальовничої Сінаї й знаменитих замків поблизу.
Завдяки відносно доступним цінам і добре розвиненому транспортному сполученню Бухарест вважається одним з найдоступніших напрямків для бюджетної подорожі Європою.
Які ціни у Бухаресті:
- Кава: 3$
- Пиво: 4$
- Музей: 10$
- 2 ночі проживання: 200$
Сад Каролі в Будапешті / Фото Pinterest
Сараєво, Боснія і Герцоговина
У Сараєво приголомшлива природа, шалено дешеве проживання й захоплива атмосфера поєднання культур – Сходу та Заходу. Туристам тут радять відвідати музеї, базари, затишні кав’ярні й спробувати традиційну балканську страву чевапі.
Місто насправді дуже мінливе. У певний період воно наповнене базарами наче зі старовинного світу, а вже за рогом відкривається велична європейська столиця.
Які ціну у Сараєво:
- Кава: 2$
- Пиво: 3$
- Музей: 7$
- 2 ночі: 210$
Сараєво – найбільше місто Боснії і Герцоговини / Фото Pinterest
Які є найдешевші курорти Європи?
Замість звичних маршрутів туристи можуть обрати Латвію. Юрмала вважається найвідомішим містом на Балтійському узбережжі, а довгі пляжі тут розтягнулися аж на 25 кілометрів.
Також Чорногорія пропонує бездоганний відпочинок без величезних натовпів туристів та високих цін. Краса Котора тут нагадує норвезькі фіорди, а в Барі досить жваво й енергійно. Хто захоче відчути трохи гламуру й розкоші – варто відправлятися в Тіват із його маринами для яхт.