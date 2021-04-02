Державіаслужба надала SkyUp і МАУ права на 5 нових маршрутів: куди літатимуть

Для туристів постійно з'являються нові напрямки. Цього разу Державна авіаційна служба України дозволила авіакомпаніям SkyUp Airlines і МАУ літати за п'ятьма маршрутами, яких раніше не було у їх розкладах.

Українському лоукостеру SkyUp дозволили виконувати по два чартерних рейси на тиждень з Києва до Ташкента, чотири рази на тиждень з Києва до Гельсінкі, три регулярних рейси на тиждень з Києва до Бодруму. Ще авіалайнер літатиме зі Львова до Баку двічі на тиждень.

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При цьому комісія Державіаслужби анулювала дозвіл МАУ на польоти зі Львова до Баку, щоб надати його SkyUp. Натомість відмовила SkyUp у виході на лінію Київ – Лондон через відсутність вільної квоти на цих напрямках.

"Міжнародні авіалінії України" (МАУ) тепер здійснюватимуть польоти з Києва до Газіпаша двічі на тиждень. Також комісія дозволила збільшити число польотів з Києва до Бодруму з трьох до семи рейсів на тиждень.

Відзначимо, раніше SkyUp розпочав продаж квитків на прямі рейси Запоріжжя – Львів за дуже приємною ціною.

МАУ в літньому розкладі планує потроїти частоту польотів на лінії Київ – Стамбул. Також з 29 березня має намір відновити рейси з Одеси.