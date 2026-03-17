Забудьте про Дублін: ось де можна відчути справжній дух Дня святого Патріка

Укр Рус
Travel Європа та світ
17 березня, 12:44
4

Мілена Бордакова
Основні тези
  • Даунпатрік пропонує безліч історичних місць, таких як Down Cathedral та Inch Abbey, для святкування Дня святого Патріка.
  • Місто організовує великий парад, вуличні концерти та ярмарки, наповнюючи його святковою атмосферою.

Даунпатрік – це місце, де історія буквально оживає на кожному кроці, а під час Дня святого Патріка місто перетворюється на центр яскравих святкувань і традицій. Також місто славиться великою кількістю цікавих локацій.

Якщо плануєте подорож до Даунпатрік і думаєте, чим там зайнятися, є хороші новини: це невелике місто буквально переповнене цікавими локаціями та активностями, розповідає Expedia.

Чому варто відвідати Даунпатрік на День святого Патріка?

Даунпатрік – ідеальне місце як для сімейного відпочинку, так і для романтичної поїздки чи навіть короткого вікенду. Тут легко поєднати спокійні прогулянки, знайомство з історією та атмосферні гастро-враження. Серед головних must-visit локацій: 

  • Down Cathedral – історичний символ міста, пов'язаний із легендою про святого Патріка;
  • Saint Patrick Centre – місце, де можна глибше зануритися в історію Ірландії;
  • Down County Museum – для тих, хто любить відкривати локальну культуру;

Inch Abbey / фото TripAdvisor

  • Inch Abbey – атмосферні руїни з неймовірними краєвидами. Крім історичних місць, тут вистачає й активностей: від прогулянок природою до знайомства з місцевою кухнею;

Як святкують День святого Патріка у Даунпатріку: дивитись відео

У будь-яку пору року Даунпатрік має свій настрій: влітку це зелені пейзажі та легкі мандрівки, взимку затишок і спокій. Головний плюс – усе поруч, тому навіть за коротку поїздку можна встигнути максимум. 

Також платформа TripAdvisor зробила підбірку інших класних локацій для відвідування:

  • Ballynoe Stone Circle – таємниче доісторичне кам'яне коло. Справжня атмосфера давнини – ідеально для фото та відчуття містики.
  • Downpatrick and County Down Railway – ретро-поїзд, що дозволяє побачити околиці по-особливому. Класний досвід, особливо якщо хочеться чогось нестандартного. 


Downpatrick and County Down Railway / фото Northern Ireland

  • Patrick Kavanagh Statue – пам'ятник, що передає дух ірландської культури. Швидка, але атмосферна зупинка для фото і настрою.
  • Saul Church – місце, де, за переказами, почалася християнська історія Ірландії. Ідеально для тих, хто хоче відчути історію "з витоків".
  • Tyrella Beach – широкий піщаний пляж із краєвидами Атлантики. Чудове місце для релаксу, прогулянок і перезавантаження.
  • Rademon Estate Distillery – локальна дистилерія з дегустаціями. Ідеально, щоб спробувати щось автентичне та відчути місцевий смак.

У місті на День святого Патріка відбувається великий парад, вуличні концерти, ярмарки та розваги, і місто наповнюється живою музикою, танцями та святковою атмосферою. 

Що ще побачити цікавого туристу у Ірландії?

  • Вам точно варто відвідати найвищий водопад Ірландії, що вражає кожного туриста. Його утворює річка Dargle, яка падає з гранітних скель Гір Віклоу у мальовничу долину, оточену дубовими та сосновими лісами.

  • Дістатися туди просто – з Дубліна на авто близько 40 хвилин або автобусом до Enniskerry, звідки ще 5 кілометрів пішки чи таксі. Вхід платний – на 2025 рік це 7 євро для дорослих.

Часті питання

Які основні туристичні локації варто відвідати в Даунпатріку?

Які активності чекають на туристів у Даунпатріку під час Дня святого Патріка?

Що можна побачити в окрузі Даунпатрік окрім історичних місць?

