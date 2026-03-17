Забудьте про Дублін: ось де можна відчути справжній дух Дня святого Патріка

Даунпатрік – це місце, де історія буквально оживає на кожному кроці, а під час Дня святого Патріка місто перетворюється на центр яскравих святкувань і традицій. Також місто славиться великою кількістю цікавих локацій.

Якщо плануєте подорож до Даунпатрік і думаєте, чим там зайнятися, є хороші новини: це невелике місто буквально переповнене цікавими локаціями та активностями, розповідає Expedia.

Чому варто відвідати Даунпатрік на День святого Патріка?

Даунпатрік – ідеальне місце як для сімейного відпочинку, так і для романтичної поїздки чи навіть короткого вікенду. Тут легко поєднати спокійні прогулянки, знайомство з історією та атмосферні гастро-враження. Серед головних must-visit локацій:

Down Cathedral – історичний символ міста, пов'язаний із легендою про святого Патріка;

Inch Abbey – атмосферні руїни з неймовірними краєвидами. Крім історичних місць, тут вистачає й активностей: від прогулянок природою до знайомства з місцевою кухнею;

У будь-яку пору року Даунпатрік має свій настрій: влітку це зелені пейзажі та легкі мандрівки, взимку затишок і спокій. Головний плюс – усе поруч, тому навіть за коротку поїздку можна встигнути максимум.

Також платформа TripAdvisor зробила підбірку інших класних локацій для відвідування:

Ballynoe Stone Circle – таємниче доісторичне кам'яне коло. Справжня атмосфера давнини – ідеально для фото та відчуття містики.

Patrick Kavanagh Statue – пам'ятник, що передає дух ірландської культури. Швидка, але атмосферна зупинка для фото і настрою.

У місті на День святого Патріка відбувається великий парад, вуличні концерти, ярмарки та розваги, і місто наповнюється живою музикою, танцями та святковою атмосферою.

