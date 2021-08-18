Збирайте друзів або беріть свою другу половинку, а ми розкажемо, де зустріти неймовірний захід сонця у столиці. Як кияни, так і гості міста точно оцінять цю ідею для гарного вечора.

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Де зустріти захід сонця у Києві

Ботанічний сад імені Гришка



Захід сонця у ботанічному саду просто неймовірний / Фото Eventukraine

Як знайти: станція метро "Печерська", вулиця Тимирязівська, 1

Ботанічний сад ідеально підійде для споглядання заходу сонця. Одне з найкращих місць, яке пропонує квітуча територія, – на схилі за розарієм, або за садом бузку. Тут є велика галявина з дерев'яною вежею, звідки відкривається неймовірний краєвид на Лівий берег Києва. Прихопіть зі собою плед і романтичний вечір вам гарантований.

Оболонська набережна



Зустрічайте захід сонця на оболонській набережній / Фото Mixsport

Як знайти: станція метро "Мінська"

Помаранчеве проміння сонця робить набережну ідеальним місцем для побачень на заході сонця. Поруч є безліч кафе, тому можете прихопити зі собою каву та насолоджуватись творіннями природи на пляжі.

Київське море



Цей захід сонця наче морський / Фото Kyiv-future

Як знайти: станція метро Героїв Дніпра

Це місце можна назвати банальним, але воно точно стане чудовою локацією для зустрічі заходу. Якщо ви сумуєте за морським сонце, приходьте сюди насолоджуватись вечірнім промінням.

Парк Слави



Заходи сонця у парку Слави дуже особливі / Фото Kyiv-future

Як знайти: станція метро "Арсенальна", вулиця Лаврська, 15.

Це популярне місце для прогулянок серед киян. Парк красивий у всі сезони та у різну погоду. Відпочити від гамірної столиці та побути наодинці з природою – можна тут, на заході сонця та з чудовим краєвидом на Лівий берег і Дніпро. Беріть зі собою компанію і проведіть вечір цікаво.

Труханів острів



Неймовірні краєвиди / Фото Kyiv-future

Як знайти: станція метро "Поштова площа"

Пейнтбол, атракціони, прокат велосипедів – чудові розваги для вечора. Але все це стане неважливим, коли сонце почне сідати, а небо набуде незвичних кольорів. Природа та краєвиди навколо зачарують вас своєю красою. Споглядати за цим дійством модна з мосту, або сидячи на пляжі.

Монумент "Батьківщина-Мати"



Це ідеальне місце для вечірнього відпочинку / Фото Eventukraine

Як знайти: станція метро "Арсенальна", вулиця Лаврська, 24

Тут можна милуватися Дніпром та насолоджуватись краєвидом Лівого берега: ліворуч – куполи Києво-Печерської лаври, праворуч – вид на міст Патона, дніпровські острови та Осокорки.

Дзвіниця Софійського собору



З дзвіниці відкривається дивовижний вид на місто / Фото Eventukraine

Як знайти: Софійська площа, вулиця Володимирська, 24

Висота дзвіниці становить 76 метрів, тому краєвид з неї просто дивовижний. Для цього доведеться подолати декілька сотень сходинок, але воно того варте. Вгорі ви побачите Софіївську площу, Михайлівський собор, Майдан Незалежності, Маріїнський парк та багато інших цікавих місць.

Набережна на Поштовій площі



Зустріньте захід сонця на Поштовій площі / Фото Kyiv-future

Як знайти: станція метро "Поштова площа"

Тут є багато кафе, ресторанів та чудових місць для з видом на Дніпро. Також влітку можна зустріти захід сонця на теплоході.

Замкова гора



Ще одна чудова локація для романтичного вечора / Фото Kyiv-future

Як знайти: станція метро "Контрактова площа", Андріївський Узвіз.

Це місце точно подарує багато вражень. Природа навколо надихає та дає багато сил. Із Замкової гори відкриваються неймовірні краєвиди на околиці. Тому це ідеальне місце для зустрічі останніх променів сонця поруч з рідними.

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Пішохідний міст



Тут є багато оглядових майданчиків / Фото Eventukraine

Як знайти: Володимирська гірка, Арка Дружби народів

Тепер у киян є ще одна локація довжиною у 210 метрів – міст, який з'єднує Володимирську гірку та Арку Дружби народів. Тут є пішохідні та велосипедні доріжки, а споглядати захід сонця можна на скляних оглядових майданчиках.