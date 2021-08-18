Собирайте друзей или берите свою вторую половинку, а мы расскажем, где встретить невероятный закат солнца в столице. Как киевляне, так и гости города точно оценят эту идею для хорошего вечера.

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Где встретить закат в Киеве

Ботанический сад имени Гришко



Закат в ботаническом саду просто невероятный / Фото Eventukraine

Как найти: станция метро "Печерская", улица Тимирязевская, 1

Ботанический сад идеально подойдет для созерцания заката. Одно из лучших мест, которое предлагает цветущая территория – на склоне с розарием, или за садом сирени . Здесь есть большая поляна с деревянной башней, откуда открывается невероятный вид на Левый берег Киева. Прихватите с собой плед и романтический вечер вам гарантирован.

Оболонская набережная



Встречайте закат на Оболонской набережной / Фото Mixsport

Как найти: станция метро "Минская"

Оранжевое лучи солнца делают набережную идеальным местом для свиданий на закате. Рядом есть множество кафе, поэтому можете прихватить с собой кофе и наслаждаться творениями природы на пляже.

Киевское море



Этот закат солнца как морской / Фото Kyiv-future

Как найти: станция метро Героев Днепра

Это место можно назвать банальным, но оно точно станет прекрасной локацией для встречи заката. Если вы скучаете по морському солнцу , приходите сюда наслаждаться вечерним светом.

Парк Славы



Закат в парке Славы очень особенный / Фото Kyiv-future

Как найти: станция метро "Арсенальная", улица Лаврская, 15.

Это популярное место для прогулок среди киевлян. Парк красивый во все сезоны и в разную погоду. Отдохнуть от шумной столицы и побыть наедине с природой – можно здесь, на закате и с прекрасным видом на Левый берег и Днепр. Берите с собой компанию и проведите вечер интересно.

Труханов остров



Невероятные пейзажи / Фото Kyiv-future

Как найти: станция метро "Почтовая площадь"

Пейнтбол, аттракционы, прокат велосипедов – замечательные развлечения для вечера. Но все это станет неважным, когда солнце начнет садиться, а небо приобретет необычных цветов. Природа и пейзажи вокруг очаруют вас своей красотой. Наблюдать за этим действом модная с моста, или сидя на пляже.

Монумент "Родина-Мать"



Это идеальное место для вечернего отдыха / Фото Eventukraine

Как найти: станция метро "Арсенальная", улица Лаврская, 24

Здесь можно любоваться Днепром и наслаждаться видом Левого берега: слева – купола Киево-Печерской лавры, справа – вид на мост Патона, днепровские острова и Осокорки.

Колокольня Софийского собора



С колокольни открывается удивительный вид на город / Фото Eventukraine

Как найти: Софийская площадь, улица Владимирская, 24

Высота колокольни составляет 76 метров, поэтому вид с нее просто удивительный. Для этого придется преодолеть несколько сотен ступенек, но оно того стоит. Вверху вы увидите Софиевскую площадь, Михайловский собор, Площадь Независимости, Мариинский парк и много других интересных мест.

Набережная на Почтовой площади



Встречайте закат на Почтовой площади / Фото Kyiv-future

Как найти: станция метро "Почтовая площадь"

Здесь много кафе, ресторанов и замечательных мест для с видом на Днепр. Также летом можно встретить закат на теплоходе.

Замковая гора



Еще одна замечательная локация для романтического вечера / Фото Kyiv-future

Как найти: станция метро "Контрактовая площадь", Андреевский спуск.

Это место точно подарит много впечатлений. Природа вокруг вдохновляет и дает много сил. С Замковой горы открываются невероятные виды на окрестности. Поэтому это идеальное место для встречи последних лучей солнца рядом с родными.

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Пешеходный мост



Здесь много смотровых площадок / Фото Eventukraine

Как найти: Владимирская горка, Арка Дружбы народов