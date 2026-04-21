Балкони висять над прірвою: це маловідоме місто в Іспанії здається нереальним
- Куенка, розташована в центральній Іспанії, є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній архітектурі.
- Туристи можуть відвідати Музей абстрактного мистецтва, насолодитися краєвидами та взяти участь у різноманітних активностях, таких як пішохідні екскурсії та відпочинок у парках.
Поки туристи масово їдуть у Барселону, Мадрид і на Канари, Іспанія приховує значно цікавіші місця. Є одне стародавнє місто, про яке майже не знають іноземці, але від його архітектури буквально перехоплює подих. Будинки тут височіють просто над прірвою.
Це місто – Куенка. Воно розташоване у центральній частині Іспанії в регіоні Кастилія-Ла-Манча. Детальніше про нього розповідає Lonely Planet.
Чому варто відвідати Куенку в Іспанії?
Історія Куенки дуже довга – місто збудували маври ще у 714 році. Три століття Куенка процвітала як укріплена цитадель, аж поки в 11 столітті не почалися битви між християнами і мусульманами. У 1177 році місто захопив Король Альфонсо XIII, а правління маврів завершилося.
Нині Куенка належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Історичний центр міста розташований на краю скелястого обриву у гирлі двох річкових ущелин. Символом міста є Casas Colgadas – так звані "висячі будинки". Історія цих трьох будинків, від яких перехоплює подих, достеменно невідома. Припускають, що їх збудували на краю скелі десь у 15 – 16 століттях, а хтось стверджує, що вони існували ще у мавританський період.
Щоб зберегти унікальні стародавні будівлі, міська влада викупила їх. Сьогодні там функціонує Музей абстрактного мистецтва.
Атмосфера у Куенці: дивіться відео
Краєвиди у місті просто вражають – річки, каньйони, середньовічна архітектура. Туристам варто пообідати в одному з ресторанів, у яких балкони звисають просто над прірвою і здається, що вони от-от впадуть – щоправда, така розвага точно не підійде для тих, хто боїться висоти.
Місто Куенка в Іспанії / Фото Depositphotos
Зверніть увагу! Видання Which? визнало Куенку одним з найкращих маловідомих міст Іспанії, які варто відвідати туристам. Завдяки драматичним пейзажам та унікальній архітектурі Куенка приваблює тих, хто шукає небанальні враження.
Чим туристам зайнятися у Куенці?
- Вирушити у пішохідну екскурсію містом.
- Зустріти неймовірний захід сонця на оглядовому майданчику біля пішохідного моста Пуенте-де-Сан-Пабло – тут відкривається краєвид на все місто.
- Завітати у неоготичну Церкву святого Павла, яка наче схиляється над краєм скелі.
- Залишитися на ніч у парадорі – розкішному готелі у пам'ятці культури. У Куенці їх є два: один розташований всередині домініканської церкви, а інший – у середньвічному замку.
- Вирушити у похід місцевістю довкола міста – тут є величні каньйони, можливості для каякінгу тощо.
- Відвідати Parque Natural de la Serranía de Cuenca – доісторичний заповідник з масивними доломітовими скелями, які виникли ще у крейдовий період.
Де розташоване місто Куенка: карта
