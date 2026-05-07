Традиційний Єгипет та екзотична новинка: де тепер українці вибирають відпочивати влітку 2026
- Найпопулярнішими напрямками для подорожей українців у 2026 році залишаються Єгипет і Туреччина, але також зростає інтерес до Греції, Кіпру, Болгарії, Чорногорії, Албанії, Іспанії та Китаю.
- Туристи обирають Туреччину за формат "все включено", сімейні готелі та комфортний сервіс, а Китай стає новинкою сезону завдяки тропічному курорту на острові Хайнань.
У 2026 році українці продовжують активно планувати літній відпочинок. Стабільно популярними залишаються Туреччина та Єгипет, але паралельно зростає інтерес до європейських курортів і нових екзотичних напрямків.
Попри напругу на Близькому Сході, українці активно планують літній відпочинок у 2026 році. Туристи звертають увагу не лише на море та готелі, а й на безпечну логістику, можливість зручно дістатися до курорту та гнучкі умови бронювання.
Дивіться також Уже не Рим і Париж: які два міста Європи визнали наймоднішими для подорожі цього літа
Які напрямки є найпопулярнішими серед українців?
За даними раннього бронювання Join UP! Україна, найбільший попит традиційно мають Єгипет і Туреччина, хоча туристи також активно цікавляться Грецією, Кіпром, Болгарією, Чорногорією, Албанією, Іспанією та навіть новинкою сезону Китаєм.
Чому Туреччина залишається одним із найпопулярніших напрямків?
Туреччина вже багато років утримує лідерські позиції серед українських туристів завдяки формату "все включено", великій кількості сімейних готелів та комфортному сервісу. Серед найпопулярніших курортів Анталія, де ціни стартують від 16 486 гривень. Туристів приваблюють піщані пляжі та тривалий купальний сезон аж до жовтня.
Відпочинок у Туреччині: дивитись відео
Також великий попит мають Бодрум від 19 784 гривень і Даламан від 20 867 гривень. Ці курорти на Егейському узбережжі туристи обирають через більш спокійну атмосферу, зелену природу, затишні бухти та комфортніший клімат без надмірної спеки.
Чому українці не відмовляються від відпочинку в Єгипті?
Попри загострення ситуації на Близькому Сході, Єгипет залишається одним із головних напрямків для літнього відпочинку. Курорти працюють у звичному режимі, а попит поступово відновлюється. Найчастіше українці бронюють Хургаду від 24 034 гривень та Шарм-еш-Шейх від 23 232 гривень.
Але водночас туристи дедалі більше цікавляться менш популярними напрямками. Марса-Алам від 27 046 гривень обирають переважно ті, хто хоче більш спокійного відпочинку без великої кількості туристів. А Ель-Аламейн від 32 201 гривень називають одним із найцікавіших нових курортів Єгипту – це варіант для тих, хто хоче побачити інший бік країни та відпочити у більш преміальному форматі.
Які європейські напрямки стали популярними серед українців?
Серед туристів, які хочуть відпочивати ближче до Європи, найбільший попит мають Греція, Кіпр, Іспанія, Чорногорія та Албанія. Одним із головних фаворитів залишається Крит від 19 823 гривень – туристи обирають його за красиві пляжі, розвинену інфраструктуру та можливість поєднати море, гастрономію та екскурсії.
Також популярності набирають Закінтос від 26 029 гривень, Корфу від 31 086 гривень, Родос від 21 611 гривень та Халкідіки від 28 321 гривень. Кіпр зі стартом цін від 29 256 гривень приваблює не лише морем, а й гірськими маршрутами та античними пам'ятками.
Іспанія теж залишається серед популярних літніх напрямків: Барселона стартує від 34 970 гривень, Аліканте – від 40 006 гривень, а Пальма-де-Майорка – від 41 507 гривень. Чорногорія від 21 046 гривень та Албанія від 25 215 гривень приваблюють туристів поєднанням моря, гір, природи та більш спокійної атмосфери.
Чому українці дедалі частіше їдуть до моря автобусом?
Частина туристів у 2026 році обирає автобусні тури через складну логістику або небажання летіти з інших країн. Найпопулярнішим автобусним напрямком залишається Болгарія від 9 750 гривень. Туристів приваблюють широкі пляжі, м'який клімат і доступні ціни. Також популярними залишаються Чорногорія від 11 156 гривень, Греція від 19 935 гривень та Туреччина від 15 842 гривень.
Доречі, ми нещодавно розповідали, як легко перенести автобусний тур. Щоб дорога була максимально зручною та приємною, варто заздалегідь подбати про кілька простих речей. Насамперед важливо налаштуватися на позитив і спокійний настрій – це суттєво впливає на комфорт у дорозі. Щоб не нудьгувати під час поїздки, можна взяти із собою улюблені книги, завантажені серіали або фільми, а також невеликі перекуси.
Для більшого затишку в дорозі стануть у пригоді зручні речі на кшталт капців, пледа та невеликої подушки – вони допоможуть краще відпочити в дорозі. Усі необхідні дрібниці краще тримати під рукою в окремій невеликій сумці: засоби гігієни, косметику, серветки або маленький рушник. А основні речі та одяг варто покласти у валізу, яка буде використана вже під час проживання в готелі.
Дивіться також Травень у Туреччині: де найтепліше та чи можна там вже плавати у морі
Чому Туніс називають бюджетною альтернативою дорогим курортам?
Туніс туристи часто обирають як доступнішу альтернативу класичним літнім напрямкам із форматом "все включено". Відпочинок в Енфіді стартує від 26 542 гривень, а в Монастірі від 24 505 гривень. Туристів приваблює поєднання екзотики, морського відпочинку, берберської культури та таласотерапії.
Чому Китай став головною новинкою туристичного сезону 2026?
Однією з найбільш несподіваних новинок сезону став Китай. Українці дедалі активніше цікавляться островом Хайнань, де ціни на відпочинок стартують від 45 032 гривень.
Туристів приваблює формат тропічного курорту з теплим морем, великими сучасними резортами, джунглями та атмосферою азійського відпочинку. Особливо популярним став курорт Санья, який поєднує пляжі, міські розваги та екзотичну природу.
Які ще новини будуть цікаві туристам?
Чимало туристів відмовляються від далеких подорожей, думаючи, що такі країни можуть бути небезпечними, складними для організації або незручними для відпочинку. Проте багато екзотичних напрямків уже давно мають розвинену туристичну інфраструктуру, спокійну атмосферу та вважаються цілком комфортними й безпечними для мандрівників.
Наприклад, серед маловідомих країн, які є безпечними для туристів є Парагвай. Насильницькі злочини тут трапляються надзвичайно рідко. Туристи з західних країн зізналися, що під час подорожей країною весь час почувалися у цілковитій безпеці. Цікаво, що саме тому багато людей, які працюють онлайн, тому вони приїжджають на кілька місяців.
Часті питання
Які напрямки є найпопулярнішими серед українців для відпочинку у 2026 році?
За даними раннього бронювання "Join UP! Україна", найбільший попит мають Єгипет і Туреччина. Також українці цікавляться Грецією, Кіпром, Болгарією, Чорногорією, Албанією, Іспанією та новинкою сезону – Китаєм.
Чому Туреччина залишається популярним напрямком для українських туристів?
Туреччина приваблює туристів форматом "все включено", великою кількістю сімейних готелів та комфортним сервісом. Анталія, Бодрум і Даламан є популярними курортами через піщані пляжі, тривалий купальний сезон та комфортний клімат.
Чому українці дедалі частіше обирають автобусні тури для відпочинку?
Українські туристи обирають автобусні тури через складну логістику або небажання летіти з інших країн. Популярними напрямками залишаються Болгарія, Чорногорія, Греція та Туреччина, оскільки вони пропонують широкі пляжі, м'який клімат та доступні ціни.