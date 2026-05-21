Життя чемпіона поза боєм: куди зазвичай їздить відпочивати Олександр Усик
- Олександр Усик часто відпочиває в Іспанії, поєднуючи сімейний відпочинок із бізнес-проєктами і спортивними тренуваннями.
- Таїланд і США є іншими популярними напрямками для відпочинку Усика, де він проводить час з родиною під час перерв між боями.
Через щільний графік і постійні поїздки боксер Олександр Усик має лише короткі перерви між підготовкою до боїв. Ми проаналізували світлини із соцмереж і виокремили кілька основних напрямків, де чемпіон найчастіше проводить свій відпочинок.
Олександр Усик – це видатний український професійний боксер, який постійно підтримує ідеальну спортивну форму та має великі фізичні навантаження. Водночас важливою частиною його життя є відновлення та відпочинок. Багатьом шанувальникам цікаво, де саме чемпіон проводить свій вільний час і як виглядають його поїздки поза рингом.
Дивіться також Тропічний рай в Іспанії: на цьому маловідомому курорті є аж 18 пляжів
Де зазвичай відпочиває Олександр Усик?
- Іспанія
У липні 2025 Олександр Усик разом із дружиною Катериною прибули до Малаги в Іспанію приватним літаком з Лондона. Основною метою поїздки була зустріч із синами Кирилом та Михайлом, які тимчасово живуть на Коста-дель-Соль під опікою бабусь і дідусів. Під час перебування в Іспанії Усик поєднував сімейний відпочинок із контролем міжнародних бізнес-проєктів і підтримкою спортивної форми.
Також у цей період після перемоги над Даніелем Дюбуа подружжя провело романтичну фотосесію на пляжі, прогулюючись босоніж, обіймаючись і ділячись сімейними моментами в інстаграмі.
Олександр та Катерина в Іспанії / інстаграм ukyk_kate1505
- Таїланд
У грудні 2025 Усик перебував у Таїланді в період очікування наступного бою. Це була пауза між поєдинками, яка поєднувала відновлення та перебування в теплій країні, частково разом із сім'єю.
Усик у Таїланді у грудні 2025 року / фейсбук Source of Boxing
У 2026 році подружжя знову перебувало в Таїланді. Катерина публікувала світлини з поїздки в інстаграмі, де були спільні фото пари, відпочинок на природі, заходи сонця та спокійна сімейна атмосфера.
Катерина та Олександр у Таїланді у січні 2026 року / інстаграм ukyk_kate1505
- США
Після дебюту Усика у надважкій вазі в США у 2019 році та перемоги над Чаззом Візерспуном, боксер залишався в країні на відновлення. У цей період його з дружиною помічали під час відпочинку на яхті, що стало частиною післябойового релаксу.
Усик із дружиною в США / фото instagram.com/belowthebeltboxing
Звичайно, часто буває так, що відпочинок поєднується з робочими поїздками, і через насичений графік – усе це постійно переплітається.
Які ще новини вам будуть цікаві?
Тепер ви знаєте, які локації для відпочинку обирає Олександр та його дружина. Але не менш цікаво дізнатися, які продукти не їсть Усик. Зокрема, він уникає надмірного споживання цукру й фастфуду. Також у період інтенсивної підготовки до боїв, не входять до раціону супи. Команда робить акцент на більш концентрованих джерелах нутрієнтів, де простіше точно контролювати баланс білків, жирів і вуглеводів.
Водночас серед харчових вподобань боксера є й більш традиційні елементи. Усик неодноразово зазначав свою прихильність до української кухні, і особливе місце в ній займає сало, від якого він ніколи не відмовляється.
Часті питання
Де Олександр Усик зазвичай проводить свій відпочинок?
Олександр Усик зазвичай проводить свій відпочинок в Іспанії, Таїланді та США. У липні 2025 року він відвідав Малагу в Іспанії, а в грудні 2025 року відпочивав у Таїланді. Також він перебував у США після дебюту у надважкій вазі в 2019 році.
Чому Олександр Усик відвідував Іспанію у липні 2025 року?
У липні 2025 року Олександр Усик відвідав Малагу в Іспанії з основною метою зустрітися з синами, які тимчасово проживали на Коста-дель-Соль під опікою бабусь і дідусів. Він поєднав сімейний відпочинок із контролем міжнародних бізнес-проєктів та підтримкою спортивної форми.
Як Олександр Усик поєднує відпочинок із робочими зобов’язаннями?
Олександр Усик часто поєднує відпочинок із робочими зобов’язаннями – наприклад, у період відпочинку в Іспанії він контролював міжнародні бізнес-проєкти, а в Таїланді використовував час для відновлення між поєдинками. Такий підхід дозволяє йому підтримувати форму і працювати над кар'єрою навіть під час відпочинку.