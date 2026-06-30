Європа "плавиться" від спеки, але ці країни залишаються комфортними для відпочинку влітку

Аномальні температури в Європі змушують туристів відмовлятися від традиційного відпочинку на південних пляжах. Новий тренд під назвою coolcations пропонує дивовижні альтернативи, які дозволять насолодитися літом без виснажливої задухи.

Як повідомляє видання Daily Mail, червень приніс на європейський континент аномальну спеку, яка змушує туристів масово переглядати свої плани.

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Які країни обрати для комфортного літнього відпочинку?

Норвегія

Десятиденна подорож західним узбережжям країни дозволяє побачити Берген, Тронгейм, Олесунн, Брюгген і Крістіансунн. Маршрут проходить уздовж фіордів, лісів, віддалених пляжів і скелястого узбережжя. Максимальна денна температура 18 градусів тепла.

Данія

У Копенгагені можна відвідати сади Тіволі, район Крістіанія та Національний музей Данії. За межами столиці варто дослідити узбережжя країни, LEGOLAND і місто Оденсе – батьківщину музею Ганса Крістіана Андерсена. Максимальна денна температура 21 градус тепла.

Естонія

Столиця Таллінн приваблює середньовічними вулицями, музеями та церквами. За містом можна відвідати національний парк Лахемаа, покататися на байдарках у Сумаа або вирушити на один із численних островів. Максимальна денна температура 24 градуси тепла.

Іспанія

Північно-західний регіон Іспанії має значно м'якший клімат, ніж південь країни. Тут розташовані Сантьяго-де-Компостела, місто Ла-Корунья та пляж Прая-де-Родас у національному парку островів Сієс. Максимальна денна температура 24 градуси тепла.

Бретань (Франція)

Регіон відомий скелястим узбережжям, піщаними пляжами, островом Мон-Сен-Мішель, містом Сен-Мало та художнім селом Пон-Авен. Максимальна денна температура 22 градуси тепла.

Литва

Подорож можна розпочати у Вільнюсі зі Старим містом, музеями та районом Ужупіс. Також варто відвідати Каунас і Куршську косу з її піщаними дюнами. Максимальна денна температура 21 градус тепла.

Швейцарія

Швейцарські Альпи пропонують багатоденні піші маршрути через гірські селища з краєвидами на Ейгер і Маттергорн. Після походів можна відпочити біля озер у Цюриху чи Женеві. Максимальна денна температура 18 градусів тепла.

Італійські Доломіти

Гірський курорт Мадонна-ді-Кампільйо влітку перетворюється на центр пішого туризму. Тут доступні численні маршрути, озера, водоспади та льодовики, а також працюють канатні дороги. Максимальна денна температура 17 градусів тепла.

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Австрія

Альпбах, який вважають одним із найкрасивіших сіл країни, підходить для неспішного відпочинку серед Альп, прогулянок горами та знайомства з тірольською кухнею. Максимальна денна температура 24 градуси тепла.

Фінляндія

Після знайомства з Гельсінкі можна вирушити на Аландські острови, а потім відвідати Турку. Влітку країна відома довгими світлими вечорами завдяки явищу "опівнічного сонця", а нічні температури залишаються комфортними. Максимальна денна температура: близько 20 – 24 градусів тепла, вночі температура може опускатися приблизно до 11 градусів.