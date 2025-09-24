Ми кличемо вас до Нових Петрівців, що на Київщині. 24 Канал з посиланням на інстаграм travel_in_ukraine_with_me розповість вам, чим особливе це місце!
Чому варто відпочити у Нових Петрівцях під Києвом?
Хто сказав, що для відпочинку треба їхати далеко? Усього 30 хвилин від Києва – і ти вже на затишному пляжі в Нових Петрівцях. Ідеальне місце, щоб втекти від шуму міста й перезавантажитись!
– наголошують у блозі.
Де розташований пляж у Нових Петрівцях: дивіться на карті
Як зазначають у блозі, тут найцікавішими є не лише краєвидами. Родзинка цього місця – унікальний геологічний розріз. Тут оголюються відклади неогенового, а також палеогенового періодів.
Це цікаво! Вік цих відкладів вражає – від 23 до 66 мільйонів років. А їхній найпотужніший шар сягає приголомшливих 50 – 60 метрів.
Це місце – справжній музей просто неба. Розріз цікавий не тільки геологам, а й усім, хто захоплюється природою, історією Землі та незвичними локаціями! – додають у блозі.
Насолодіться відпочинком у Нових Петрівцях / Фото з інстаграму travel_in_ukraine_with_me
У коментарях люди не приховували свій захват:
"Ого, цікаво! І краєвиди неймовірні!";
"Ого, краса! Я в захваті";
"Як знайти це місце? Були в Лютіжі, де качеля. А про таке місце не знаю".
Як пояснили у блозі, потрібно дістатись до кінця вулиці Князя Святослава, після чого рухатись вниз до пляжу.
Що варто подивитись у Нових Петрівцях?
Як кажуть у ресурсі "Україна інкогніта", нині тут можна побачити пишно декоровану Покровську церкву. Спорудили її у 1903 – 1913 роках за проєктом архітектора Миколи Горденіна. І її сміливо можна вважати одним з найяскравіших зразків цегляних церков Київської області.
Ця церква увібрала у себе всі характерні для XX століття архітектурні стилі. Єдиний ансамбль створюють масивність, а також витонченість, запаковані з допомогою багатої фантазії майстра. До слова, у цьому храмі до 1993 року експонували діораму "Битва за Київ".
А що робити, якщо ви живете у Львові? Не засмучуйтесь, адже для вас ми зібрали підбірку локацій, які варто відвідати.
Куди поїхати під Львовом?
Передовсім ми кличемо у три не надто попсові місця, про які ви, швидше за все не чули. Наприклад, до "Мисливського господарства "Стир".
Якщо хочете наробити багато красивих фото, то вирушайте до села Банюнин, що під Львовом. Вам варто навідатись до магазину "Довіри", де на вас очікує чимало гарбузів і спеціальні фотозони.
Прихильникам тихого відпочинку ми пропонуємо відвідати на локації, де можна порибалити. Збережіть собі, щоб не загубити!