Ми кличемо вас до Нових Петрівців, що на Київщині. 24 Канал з посиланням на інстаграм travel_in_ukraine_with_me розповість вам, чим особливе це місце!

Чому варто відпочити у Нових Петрівцях під Києвом?

Хто сказав, що для відпочинку треба їхати далеко? Усього 30 хвилин від Києва – і ти вже на затишному пляжі в Нових Петрівцях. Ідеальне місце, щоб втекти від шуму міста й перезавантажитись!

– наголошують у блозі.

Де розташований пляж у Нових Петрівцях: дивіться на карті

Як зазначають у блозі, тут найцікавішими є не лише краєвидами. Родзинка цього місця – унікальний геологічний розріз. Тут оголюються відклади неогенового, а також палеогенового періодів.

Це цікаво! Вік цих відкладів вражає – від 23 до 66 мільйонів років. А їхній найпотужніший шар сягає приголомшливих 50 – 60 метрів.

Це місце – справжній музей просто неба. Розріз цікавий не тільки геологам, а й усім, хто захоплюється природою, історією Землі та незвичними локаціями! – додають у блозі.

Насолодіться відпочинком у Нових Петрівцях / Фото з інстаграму travel_in_ukraine_with_me

У коментарях люди не приховували свій захват:

"Ого, цікаво! І краєвиди неймовірні!";

"Ого, краса! Я в захваті";

"Як знайти це місце? Були в Лютіжі, де качеля. А про таке місце не знаю".

Як пояснили у блозі, потрібно дістатись до кінця вулиці Князя Святослава, після чого рухатись вниз до пляжу.

Що варто подивитись у Нових Петрівцях?

Як кажуть у ресурсі "Україна інкогніта", нині тут можна побачити пишно декоровану Покровську церкву. Спорудили її у 1903 – 1913 роках за проєктом архітектора Миколи Горденіна. І її сміливо можна вважати одним з найяскравіших зразків цегляних церков Київської області.

Ця церква увібрала у себе всі характерні для XX століття архітектурні стилі. Єдиний ансамбль створюють масивність, а також витонченість, запаковані з допомогою багатої фантазії майстра. До слова, у цьому храмі до 1993 року експонували діораму "Битва за Київ".

