Без натовпів і черг: українські туристи поділилися улюбленими місцями для спокійного відпочинку

Не всім потрібні переповнені курорти, щоб відчути справжній відпочинок. Все більше мандрівників шукають спокійні локації, де можна уповільнитися, насолодитися природою та відчути місцевий колорит без натовпів.

Українські туристи на платформі тредс поділилися своїми улюбленими локаціями світу для тих, хто шукає спокійний, атмосферний відпочинок біля моря або в мальовничих селах. У відповідях не банальні туристичні локації, а місця, де можна відчути тишу, локальний колорит та справжній ритм життя.

Дивіться також Ця країна дешевша за туристичну Хорватію: усі скоро поїдуть саме сюди

Де шукати затишні місця з морем і атмосферою без натовпів туристів?

Франція

У французьких регіонах Lozère та Aveyron мандрівники радять звернути увагу на маленькі середньовічні села, де кам'яна архітектура, вузькі вулички і майже повна відсутність туристів створюють відчуття іншого часу. Узбережжя поблизу Mont Saint-Michel та регіон Аквітанія приваблюють не лише океаном, а й гастрономією та неквапливим способом життя.

Aveyron / фото Michael Paul

Греція

Замість популярних островів на кшталт Санторіні чи Крит радять обирати менш туристичні напрямки. Скопелос – це тихий і майже безлюдний поза сезоном, Наксос – із затишними селами та автентичною атмосферою, Тасос – зелений і спокійний. Також варто придивитися до півострова Пелопоннес, де поєднуються море, гори й історичні місця без натовпів.

Скопелос / фото Вікіпедії

Іспанія

Північ Іспанії, зокрема Santander, Noja та Isla, пропонує спокійний відпочинок біля океану з більш локальним вайбом. Для чогось незвичного мандрівники радять Лансароте, а саме місцевість Punta Mujeres – з білими будинками, вулканічними пейзажами та майже повною тишею.

Як виглядає острів Лансароте: дивитись відео

Велика Британія

Регіон Cotswolds в Англії асоціюється з казковими селами і краєвидами, хоч це варіант без моря.



Регіон Cotswolds в Англії / фото Вікіпедії

Дивіться також 5 прихованих місць у Хорватії, які варто побачити цього літа: список локацій замість Дубровника

Болгарія

Серед доступніших варіантів українці згадують Созополь і Несебр – міста з історичною забудовою, морем і більш спокійною атмосферою порівняно з популярними курортами.

Созополь / фото TripAdvisor

Хорватія

Як розповідає Travel off Path, серед менш туристичних, але дуже атмосферних напрямків мандрівники виділяють Макарська – затишне місто між горами та морем із красивою набережною і спокійним старим центром, а також Ровінь, який нагадує італійські міста завдяки кольоровим будинкам і вузьким вуличкам, але без такого натовпу.

Для тих, хто шукає середньовічну атмосферу біля моря, підійде Корчула – острів із старим містом, укріпленими мурами, виноробнями та спокійнішим ритмом життя, ніж у популярному Дубровнику.



Макарська / фото Вікіпедії

Ще більш відокремлений варіант – Црес, де майже немає туристів, багато дикої природи, бухт і тихих сіл, що створює відчуття повного перезавантаження. А якщо хочеться змінити морський вайб на архітектурну естетику і тишу, варто звернути увагу на Вараждин – місто з бароковими палацами та старовинним замком, яке ідеально підходить для спокійних прогулянок без натовпів.

Які ще новини будуть вам цікаві?

На півдні Італії є одне прибережне місто, яке зовсім непопулярне серед туристів. Поки більшість відпочивальників обирають Сицилію, Амалфі чи Капрі, Барі залишається у тіні. Портове місто Барі відоме серед італійців, які приїжджають сюди, щоб відпочити без натовпів. Також саме тут можна відвідати одні з найкращих пляжів: