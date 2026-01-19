Ця помилка ставить подорож під загрозу: чому квитки варто купувати лише на офіційних сайтах

Коли ви купуєте квитки через посередників – це може бути ризиковано, адже у разі затримок, скасувань або необхідності змінити рейс посередник часто повертає лише частину коштів або комісію. Тоді як авіакомпанія готова повноцінно допомогти тим, хто купував квиток напряму.

Чому квитки варто купляти лише на офіційних сайтах?

Українська тревел-блогерка Марія Сєбова радить завжди купувати авіаквитки безпосередньо на офіційному сайті авіакомпанії, навіть якщо спочатку перевіряєте ціни на агрегаторах. Це значно спрощує зміну бронювання, повернення квитків або вирішення непередбачуваних ситуацій, таких як карантин чи обмеження на перельоти.

У випадку проблем із посередниками часто повертають лише частину коштів або комісію, тоді як авіакомпанія готова допомогти повноцінно тим, хто купував квиток напряму.

Ще одна перевага бронювання напряму – можливість перебронювати квиток, якщо ціна падає, і отримати різницю у вигляді кредиту на наступний політ або навіть готівки, якщо авіакомпанія не стягує плату за зміну.

Ще одна порада: більшість людей бронюють квитки і більше не перевіряють ціни до подорожі, але варто робити це хоча б раз на тиждень, пишуть туристи на платформі Reddit. Це працює у 90 відсотків випадків, особливо при ранньому бронюванні, що дозволяє значно заощадити кошти для наступних подорожей. При бронюванні через посередників такої можливості немає.

Які ще поради повинні знати туристи під час перельоту?