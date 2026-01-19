Ця помилка ставить подорож під загрозу: чому квитки варто купувати лише на офіційних сайтах
- Українська тревел-блогерка радить купувати авіаквитки на офіційних сайтах авіакомпаній для спрощення змін і повернень.
- Бронювання напряму дозволяє отримати різницю в ціні як кредит або готівку за умови зниження вартості квитка.
Коли ви купуєте квитки через посередників – це може бути ризиковано, адже у разі затримок, скасувань або необхідності змінити рейс посередник часто повертає лише частину коштів або комісію. Тоді як авіакомпанія готова повноцінно допомогти тим, хто купував квиток напряму.
Чому квитки варто купляти лише на офіційних сайтах?
Українська тревел-блогерка Марія Сєбова радить завжди купувати авіаквитки безпосередньо на офіційному сайті авіакомпанії, навіть якщо спочатку перевіряєте ціни на агрегаторах. Це значно спрощує зміну бронювання, повернення квитків або вирішення непередбачуваних ситуацій, таких як карантин чи обмеження на перельоти.
У випадку проблем із посередниками часто повертають лише частину коштів або комісію, тоді як авіакомпанія готова допомогти повноцінно тим, хто купував квиток напряму.
Ще одна перевага бронювання напряму – можливість перебронювати квиток, якщо ціна падає, і отримати різницю у вигляді кредиту на наступний політ або навіть готівки, якщо авіакомпанія не стягує плату за зміну.
Ще одна порада: більшість людей бронюють квитки і більше не перевіряють ціни до подорожі, але варто робити це хоча б раз на тиждень, пишуть туристи на платформі Reddit. Це працює у 90 відсотків випадків, особливо при ранньому бронюванні, що дозволяє значно заощадити кошти для наступних подорожей. При бронюванні через посередників такої можливості немає.
Які ще поради повинні знати туристи під час перельоту?
Ми вже розповідали, як подорожувати з дитиною літаком спокійно та без стресу. Наприклад, для регулярних подорожей варто обирати коляску, яку легко розкласти однією рукою та провести через вузькі черги в аеропорту. Деякі моделі дозволяють брати коляску в салон літака, що полегшує посадку та прибуття.
Також дізнайтесь поради від професійних стюардес, як зробити політ літаком комфортним. Одним із лайфхаків є реєструватися на рейс якомога раніше, щоб уникнути перенесення на інший рейс та отримати зручніше місце.
