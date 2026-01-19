Эта ошибка ставит путешествие под угрозу: почему билеты стоит покупать только на официальных сайтах

Когда вы покупаете билеты через посредников – это может быть рискованно, ведь в случае задержек, отмен или необходимости изменить рейс посредник часто возвращает только часть средств или комиссию. Тогда как авиакомпания готова полноценно помочь тем, кто покупал билет напрямую.

Почему билеты стоит покупать только на официальных сайтах?

Украинский тревел-блогер Мария Себова советует всегда покупать авиабилеты непосредственно на официальном сайте авиакомпании, даже если сначала проверяете цены на агрегаторах. Это значительно упрощает изменение бронирования, возврат билетов или решения непредвиденных ситуаций, таких как карантин или ограничения на перелеты.

Где стоит покупать авиабилеты: смотреть видео

Еще одно преимущество бронирования напрямую – возможность перебронировать билет, если цена падает, и получить разницу в виде кредита на следующий полет или даже наличных, если авиакомпания не взимает плату за изменение.

Еще один совет: большинство людей бронируют билеты и больше не проверяют цены до путешествия, но стоит делать это хотя бы раз в неделю, пишут туристы на платформе Reddit. Это работает в 90 процентов случаев, особенно при раннем бронировании, что позволяет значительно сэкономить средства для последующих путешествий. При бронировании через посредников такой возможности нет нет.

Какие еще советы должны знать туристы во время перелета?