14 листопада, 09:13
3

Найдовше село в Україні: де воно розташоване і чим здивує туристів

Софія Мінджоса
Основні тези
  • У Карпатах розташоване найдовше село в Україні, яке колись простягалося аж на 44 кілометри.
  • Село приваблює туристів мальовничими краєвидами, дерев'яною церквою Трійці, Музеєм звичаєвої символіки Гуцульщини та іншими цікавими локаціями.

В Україні є село, яке колись могло позмагатися розмірами з невеликим містом. Воно простягалося майже на пів сотні кілометрів і хоча зараз його розміри менші, та це село досі є найдовшим в країні. Попри те, що тут живе всього кілька тисяч людей, місцевість приваблює туристів мальовничими краєвидами, чистим повітрям і спокоєм.

Це село – Микуличин в Івано-Франківській області. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Travel Guide.

Що відомо про Микуличин – найдовше село в Україні?

Перші письмові згадки про Микуличин датовані ще 1412 роком. Упродовж століть село поглинало довколишні хутори і збільшувалося у розмірі. Населений пункт сформувався вздовж долини і дороги, тож зараз тут з усіх сторін можна споглядати вражаючі краєвиди.

За даними у Вікіпедії, у 19 столітті довжина Микуличина становила 44 кілометри. Його територія простягалася від Яремча аж до межі з Закарпаттям. Через це село було найбільшим у всій Австро-Угорській імперії. У 1927 році Польща від'єднала кілька населених пунктів від Микуличина, через що його розмір зменшився. Однак Микуличин і досі залишається найдовшим селом в Україні.


Краєвиди у Микуличині / Фото @mountainwhitehouse

Чим Микуличин приваблює туристів?

Микуличин – це справжня перлина Карпат і магніт для туристів. Тут є все – і захопливі гірські вершини, покриті лісами, і стрімка річка Прут, і водоспад Женецький Гук і довга й цікава історія. 

Туристи приїжджають у Микуличин у будь-яку пору року, адже тут завжди панує особлива атмосфера спокою і гармонії. Окрім захопливих краєвидів, тут є й інші цікаві локації:

  • Дерев'яна церква Трійці, яка є пам'яткою дерев'яної архітектури Карпат;
  • Музей звичаєвої символіки Гуцульщини, який розповість про культуру регіону;
  • велика гойдалка, яку просто обожнюють туристи.

