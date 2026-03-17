Куди полетіти на відпочинок у квітні: 5 красивих та сонячних локацій

У квітні багатьом вже хочеться втекти в якусь країну, щоб відчути справжнє тепло. Не обов’язково чекати літа, щоб насолодитися комфортним кліматом, сонцем та морем.

Подорож у квітні має певні бонуси, пише Express. У цю пору приємніші ціні, спокійніша атмосфера та можливість насолодитися популярними місцями без зайвої метушні. Пропонуємо переглянути кілька напрямків, де вже по-літньому тепло.

Куди поїхати навесні?

Балі, Індонезія

Індонезійський архіпелаг вже десятиліттями приваблює мандрівників, і не дарма. Особливе місце серед його островів займає Балі – напрямок, який закохав у себе багатьох сонячними пляжами та вражаючими храмами.

На острові туристи можуть помилуватися плавучим індуїстським храмом на воді Улун Дану Бератан чи навідатися до священного храмового комплексу Тірта Емпул. Квітень в Убуді – сухий, а погода тепла та сонячна, температура максимум досягає 31 °C тепла.

Лісабон, Португалія

Спокійне прибережне місто є одним з найкращих місць для відвідування навесні. Старе місто буквально потопає в квітах, а сонячне світло допоможе здійснювати прогулянки від ранку до вечора.

Туристам радять проїхатися жовтим трамваєм №28, що їде до району Алфама на вершині пагорба. Тут можна перекусити смачну португальську страву та полюбуватися брукованими вуличками. Прикрашає дерев’яні дверні отвори та ковані балкони – бугенвілія в рожевих, фіолетових чи жовтих кольорах.

Бордо, Франція

Місто часом називають "Маленьким Парижем" через обсаджену деревами набережну, на якій можна здійснити одну з найгірніших прогулянок Європи.

Прогуляйтеся по оповитому плющем району Шартрон, помилуйтеся готичною церквою Сен-Луї та розгляньте вітрини бутиків на вулиці Нотр-Дам,

– порадив експерт з подорожей.

Сицилія, Італія

Найбільший острів у Середземному морі відомий красивими містечками на вершинах пагорбів та безліччю білих піщаних пляжів. У квітні тут набагато менше людей, ніж у літні місяці, а погода доволі тепла.

Кіото, Японія

У квітні в Японії зацвітають сакури, тому туристи з’їжджаються сюди з усього світу. Мандрівникам радять прогулятися бамбуковим лісом чи поплавати річкою Ой на хаусботі.

Одним з найкращих місць, які варто побачити – це парк мавп Арашіяма в Іватаямі, в якому мешкає понад 100 японських макак.

LateRooms склали рейтинг європейських міст, зручних для подорожей з дітьми. Серед найкращих локацій опинилися Копенгаген, Берлін, Барселона, Флоренція, Амстердам, Базель, Краків, Прага і Відень.

