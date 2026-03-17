Куда полететь на отдых в апреле: 5 красивых и солнечных локаций
- В апреле можно посетить Бали, Лиссабон, Бордо, Сицилию и Киото для приятного отдыха с теплым климатом.
- Эти локации предлагают разнообразные культурные и природные прелести, от храмов на Бали до цветущих сакур в Киото.
В апреле многим уже хочется сбежать в какую-то страну, чтобы почувствовать настоящее тепло. Не обязательно ждать лета, чтобы насладиться комфортным климатом, солнцем и морем.
Путешествие в апреле имеет определенные бонусы, пишет Express. В эту пору приятные цены, спокойная атмосфера и возможность насладиться популярными местами без лишней суеты. Предлагаем посмотреть несколько направлений, где уже по-летнему тепло.
Куда поехать весной?
Бали, Индонезия
Индонезийский архипелаг уже десятилетиями привлекает путешественников, и не зря. Особое место среди его островов занимает Бали – направление, который влюбил в себя многих солнечными пляжами и впечатляющими храмами.
На острове туристы могут полюбоваться плавучим индуистским храмом на воде Улун Дану Бератан или наведаться к священному храмовому комплексу Тирта Эмпул. Апрель в Убуде – сухой, а погода теплая и солнечная, температура максимум достигает 31 °C тепла.
Лиссабон, Португалия
Спокойный прибрежный город является одним из лучших мест для посещения весной. Старый город буквально утопает в цветах, а солнечный свет поможет совершать прогулки от утра до вечера.
Туристам советуют проехаться на желтом трамвае №28, что едет до района Алфама на вершине холма. Здесь можно перекусить вкусное португальское блюдо и полюбоваться мощеными улочками. Украшает деревянные дверные проемы и кованые балконы – бугенвилия в розовых, фиолетовых или желтых цветах.
Бордо, Франция
Город порой называют "Маленьким Парижем" из-за обсаженной деревьями набережной, на которой можно осуществить одну из самых горных прогулок Европы.
Прогуляйтесь по окутанному плющом району Шартрон, полюбуйтесь готической церковью Сен-Луи и рассмотрите витрины бутиков на улице Нотр-Дам,
– посоветовал эксперт по путешествиям.
Сицилия, Италия
Самый большой остров в Средиземном море известен красивыми городками на вершинах холмов и множеством белых песчаных пляжей. В апреле здесь гораздо меньше людей, чем в летние месяцы, а погода довольно теплая.
Киото, Япония
В апреле в Японии зацветают сакуры, поэтому туристы съезжаются сюда со всего мира. Путешественникам советуют прогуляться по бамбуковому лесу или поплавать по реке Ой на хаусботе.
Одним из лучших мест, которые стоит увидеть – это парк обезьян Арашияма в Иватаяме, в котором живет более 100 японских макак.
LateRooms составили рейтинг европейских городов, удобных для путешествий с детьми. Среди лучших локаций оказались Копенгаген, Берлин, Барселона, Флоренция, Амстердам, Базель, Краков, Прага и Вена.
Из-за войны на Ближнем Востоке туристы ищут альтернативные направления, например, Гонконг вместо Дубая и Грецию вместо Турции. Эти страны смогут также поразить и подарить приятные эмоции.
Тревор Бейкер советует выбирать менее людные места в Испании для комфортного отдыха, такие как регион Коста-Бланка. Он рекомендует посетить старый город Аликанте, пляж Postiguet, Хавеа с пляжем Ареналь, и прибрежные городки к северу от Бенидорма, чтобы избежать толп туристов.
