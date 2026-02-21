Це місце на Вінниччині називають Подільським Версалем, і ось який вигляд має візитівка регіону

Це мальовниче місто у Вінницькій області славиться унікальною архітектурною перлиною – палацом Потоцьких. Поєднання елегантності та вишуканості насправді робить споруду ласою для відвідування серед туристів.

Ба й саме місто, а мовиться про Тульчин, має особливий вайб. З посиланням на портал "Визначні пам'ятки України" розповідаємо про його візитівку докладніше.

Дивіться також Магніт для туристів: де та чому на Вінниччині посеред села стоїть справжнісінький літак

Палац Потоцьких – Подільський Версаль у Тульчині: чому варто побачити?

Ця витончена споруда – палац Потоцьких у Тульчині – вражає красою та величчю, і вже стала справжньою візитівкою міста та однією з найцінніших пам'яток Вінницької області. Недарма ж її називають Подільським Версалем.

У 1775 році граф Станіслав Фелікс Щенсний Потоцький зробив Тульчин своєю столицею. Величний палац почали будувати 1782 року за проєктом французького архітектора Жозефа-Ежена Лакруа – він само, до слова, реконструював Єлисейський палац у Парижі, тоді резиденцію Наполеона, а нині – президента Франції.

На площі у десяток гектарів виріс справжній Подільський Версаль. А саме палацо-парковий ансамбль, що складався з величного палацу, прикрашеного гербом Потоцьких, великого парку "Хороше" з фонтанами й клумбами, костелу, театру, манежу і навіть цвинтаря для улюблених собак.

Комплекс містить головний палац і два бічні корпуси, що утворюють широкий парадний двір. Величні фасади й урочисті колонади роблять будівлі схожими на античні храми, як і годиться для класицизму. Над колонами на білому фризі є надпис: "Domus honestis et bonis moribus" – "Будинок чесних і добропорядних".

Палац мав небачені на той час розкоші – систему опалення та каналізацію. Головний корпус обігрівали два мармурові каміни рожевого кольору. Тут була й вишукана турецька лазня у мавританському стилі. Будівля мала й стінописи, які, на жаль, не збереглися. І все це обслуговували аж 400 людей.

Цей палац на Вінниччині будував архітектор Наполеона, і ось що збереглося: дивіться відео testovgroup

Другий поверх палацу містив спальню Потоцьких та концертну залу. Так, у маєтку ставили цілі вистави, на які з'їздилися імениті гості, причім часто учасниками дійства були самі члени родини. Зала збудована так, що навіть до сьогодні зберегла хорошу акустику – чутно все і всюди без мікрофона.​

У кінці XVIII століття Тульчин стає центром європейської культури, тут розвиваються ремесла і промисловість, як зазначає vinnytsia-future.com.ua. Але от маєток після смерті третьої дружини Потоцького Софії почав змінювати багатьох власників і з часом занепадав.

Певний час військові використовували його як шпиталь і склад. До наших днів збереглися головний корпус із колонами, напівзруйновані флігелі та парадні сходи з парою колон. Зараз у палаці Тульчинське училище культури.

Які ще туристичні магніти Вінницької області варто відвідати?