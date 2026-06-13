Цей дивовижний інженерний витвір на вершині гірського хребта над Люцернським озером пропонує мандрівникам незабутню подорож до самих хмар. Як розповідає 24 Канал, ліфт Хамметшванд є найвищим відкритим зовнішнім підйомником у Європі.

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Як створювали легендарний підйомник Хамметшванд?

Унікальний ліфт у Швейцарії з'явився завдяки сміливій ідеї піонера готельного та залізничного бізнесу Франца Йозефа Бухера. Будівництво цього грандіозного об'єкта тривало 5 років – з 1900 по 1905. Вартість проєкту на той час склала колосальні 500 000 швейцарських франків, що сьогодні можна порівняти з приблизно 3,8 мільйона доларів.

Сам курорт Bürgenstock Resort, де розташований ліфт, давно став синонімом розкоші та приватності. У 1950-х та 1960-х роках це місце обожнювали світові знаменитості. Наприклад, Одрі Гепберн святкувала тут своє весілля у місцевій каплиці у 1954 році, а Софі Лорен тривалий час жила в одній із тутешніх резиденцій.

Після масштабної дев'ятирічної реконструкції, вартість якої склала 550 мільйонів доларів, оновлений курорт пропонує гостям 4 розкішні готелі. А ще 12 ресторанів, величезний спа-центр площею майже 10 000 квадратних метрів, поле для гольфу та понад 64 кілометри мальовничих пішохідних маршрутів.

Дістатися сюди – це вже окрема пригода. Спочатку туристи пливуть на кораблі з Люцерна до причалу Керсітен, а потім підіймаються на історичному фунікулері Bürgenstock Bahn, побудованому ще у 1888 році, який є найстарішим електричним фунікулером у Швейцарії.

Краєвиди підйомника Hammetschwand у Швейцарії: дивіться відео SwitzerlandNature4k

Чому скельна стежка до цього ліфта у Швейцарії викликає стільки емоцій?

Щоб дістатися до підніжжя Hammetschwand Lift, мандрівникам потрібно пройти захопливою скельною стежкою Фельзенвег. Цей мальовничий маршрут, висічений просто у стрімкій скелі, пропонує неймовірні краєвиди, від яких перехоплює подих.

Сам ліфт височіє на запаморочливій висоті 1132 метри над рівнем моря, як пише burgenstockresort.com. Хоча його вхід, машинне відділення та перші 14 метрів шахти вбудовані безпосередньо у гору для максимальної стійкості конструкції, решта шляху повністю на відкритому повітрі.

Скляна кабіна ліфта стрімко злітає вгору на останні 153 метри всього за 55 секунд. Тож мандрівники пишуть відгуки у мережі, не стримуючи шалених емоцій від відвідування цієї локації.

Це справжня прихована перлина Швейцарії! Ви потрапляєте в особливе місце, де з'єднуються озера чотирьох кантонів, і від цього перехоплює подих. Попереду на вас чекає ліфт і пригода з одним із найкрасивіших краєвидів у житті. Це легко, доступно і неймовірно красиво,

– розповів один із туристів на Tripadvisor.

Люди також наголошують, що для мандрівки вкрай важливо обрати сонячний день, щоб сповна насолодитися краєвидом. І хоча поїздка дуже швидка, вона точно варта уваги.

Турист побував на підйомнику Hammetschwand та поділився кадрами: дивіться відео WanderMagick

Додамо, що щороку ліфтом Хамметшванд користуються понад 40 000 людей, а це у середньому від 200 до 250 пасажирів на день. Це якраз одне із тих дивовижних місць, які точно варто побачити на власні очі, не відкладаючи свої мрії на потім.

Де ще у Європі можна знайти скляні кабіни над прірвою?

Якщо ж швейцарські висоти здаються занадто екстремальними, у Європі є й інші дивовижні готельні ліфти, які пропонують не менш здатні вразити краєвиди, але з більшим комфортом.