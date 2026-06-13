Это удивительное инженерное творение на вершине горного хребта над Люцернским озером предлагает путешественникам незабываемое путешествие до самых облаков. Как рассказывает 24 Канал, лифт Хамметшванд является самым высоким открытым внешним подъемником в Европе.

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Как создавали легендарный подъемник Хамметшванд?

Уникальный лифт в Швейцарии появился'появился благодаря смелой идее пионера гостиничного и железнодорожного бизнеса Франца Йозефа Бухера. Строительство этого грандиозного объекта продолжалось 5 лет – с 1900 по 1905. Стоимость проекта в то время составила колоссальные 500 000 швейцарских франков, что сегодня сопоставимо с примерно 3,8 миллиона долларов.

Сам курорт Bürgenstock Resort, где расположен лифт, давно стал синонимом роскоши и приватности. В 1950-х и 1960-х годах это место обожали мировые знаменитости. Например, Одри Хепберн праздновала здесь свою свадьбу в местной часовне в 1954 году, а Софи Лорен долгое время жила в одной из здешних резиденций.

После масштабной девятилетней реконструкции, стоимость которой составила 550 миллионов долларов, обновленный курорт предлагает гостям 4 роскошных отеля. А еще 12 ресторанов, огромный спа-центр площадью почти 10 000 квадратных метров, поле для гольфа и более 64 километров живописных пешеходных маршрутов.

Добраться сюда – это уже отдельное приключение. Сначала туристы плывут на корабле из Люцерна к причалу Керситен, а затем поднимаются на историческом фуникулере Bürgenstock Bahn, построенном еще в 1888 году, который является старейшим электрическим фуникулером в Швейцарии.

Виды подъемника Hammetschwand в Швейцарии: смотрите видео SwitzerlandNature4k

Почему скальная тропа к этому лифту в Швейцарии вызывает столько эмоций?

Чтобы добраться до подножия Hammetschwand Lift, путешественникам нужно пройти по увлекательной скальной тропой Фельзенвег. Этот живописный маршрут, высеченный прямо в отвесной скале, предлагает невероятные виды, от которых перехватывает дыхание.

Сам лифт возвышается на головокружительной высоте 1132 метра над уровнем моря, как пишет burgenstockresort.com. Хотя его вход, машинное отделение и первые 14 метров шахты встроены непосредственно в гору для максимальной устойчивости конструкции, остальной путь полностью на открытом воздухе.

Стеклянная кабина лифта стремительно взлетает вверх на последние 153 метра всего за 55 секунд. Поэтому путешественники пишут отзывы в сети, не сдерживая безумных эмоций от посещения этой локации.

Это настоящая скрытая жемчужина Швейцарии! Вы попадаете в особое место, где соединяются озера четырех кантонов, и от этого перехватывает дыхание. Впереди вас ждет лифт и приключение с одним из самых красивых пейзажей в жизни. Это легко, доступно и невероятно красиво,

– рассказал один из туристов на Tripadvisor.

Люди также отмечают, что для путешествия крайне важно выбрать солнечный день, чтобы сполна насладиться видом. И хотя поездка очень быстрая, она точно стоит внимания.

Турист побывал на подъемнике Hammetschwand и поделился кадрами: смотрите видео WanderMagick

Добавим, что ежегодно лифтом Хамметшванд пользуются более 40 000 человек, а это в среднем от 200 до 250 пассажиров в день. Это как раз одно из тех удивительных мест, которые точно стоит увидеть собственными глазами, не откладывая свои мечты на потом.

Где еще в Европе можно найти стеклянные кабины над пропастью?

Если же швейцарские высоты кажутся слишком экстремальными, в Европе есть и другие удивительные гостиничные лифты, которые предлагают не менее поразительные пейзажи, но с большим комфортом.