Місце розп'яття Христа: що сьогодні відомо про Голгофу і де вона розташована
- Голгофа – це місце розп'яття Христа, яке за традицією локалізують у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі ще з IV століття.
- Альтернативна версія розташування – Голгофа Гордона або Садова Гробниця, що за межами стін Старого міста.
Голгофа – це пагорб у Єрусалимі, на якому, згідно з Новим Заповітом, розіп'яли Ісуса Христа. На сьогодні вчені погоджуються, що назва походить від арамейського слова Gûlgaltâ – череп.
А ось щодо точного розташування Голгофи й досі точаться наукові та теологічні дискусії, попри тисячоліття досліджень. З посиланням на biblicalarchaeology.org розповідаємо про це докладніше.
Де розташована Голгофа і чому вчені досі не можуть дійти єдиної відповіді на це питання?
Усі 4 канонічні Євангелія – від Матвія, Марка, Луки та Івана – одностайно називають місце розп'яття Голгофою. Вказано також, що воно було поблизу Єрусалима, але за міськими стінами – за єврейськими звичаями страчених ховали неподалік від місця страти, а ті проводили поза межами міста.
Але де саме розташована Голгофа (латинський відповідник – Кальварія)? Як її знайти сьогодні? Тут є проблема, адже, як справедливо зазначили на gotquestions.org, за останні 2000 років Єрусалим зазнав величезної кількості змін.
Перша найбільш визнана серед науковців і богословів версія пов'язує Голгофу з Храмом Гробу Господнього у Старому місті Єрусалима. Традиція такої локалізації місця розп'яття і порожньої гробниці Ісуса сягає IV століття. У 326 році мати римського імператора Костянтина Великого Олена ідентифікувала це місце, і трохи пізніше там звели перший храм.
У часи Христа ця ділянка перебувала за міськими стінами, що відповідає євангельським описам, сьогодні ж Храм розташований приблизно за кількасот метрів на захід від Храмової гори у Християнському кварталі. Він водночас є кафедрою Вірменського, Грецького православного та Латинського католицького патріархатів.
Інша поширена думка має альтернативне трактування локалізації, хоча наукова підтримка цієї версії менша – це Голгофа Гордона, або Садова Гробниця. У XIX столітті частина протестантських дослідників запропонувала це місце, що за межами стін Старого міста. Ця скеляста ділянка відома за арабською назвою Tallat al-Jumjumah, Пагорб черепа, і зовні справді нагадує людський череп.
Безвідносно до того, яку версію вважати певною, обидва місця відкриті для паломників і туристів. Храм Гробу Господнього щороку приймає мільйони відвідувачів і залишається найсвятішим місцем у всьому християнстві. Садова Гробниця – тихіше й медитативніше місце, популярне серед протестантських паломників.
