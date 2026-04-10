Место распятия Христа: что сегодня известно о Голгофе и где она расположена

Голгофа – это холм в Иерусалиме, на котором, согласно Новому Завету, распяли Иисуса Христа. На сегодня ученые соглашаются, что название происходит от арамейского слова Gûlgaltâ – череп.

А вот относительно точного расположения Голгофы до сих пор ведутся научные и теологические дискуссии, несмотря на тысячелетия исследований. Со ссылкой на biblicalarchaeology.org рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Утром на лыжи, вечером на пляж, ночью в бомбоубежище: самое интересное о современном Израиле

Где расположена Голгофа и почему ученые до сих пор не могут прийти к единому ответу на этот вопрос?

Все 4 канонических Евангелия – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна – единодушно называют место распятия Голгофой. Указано также, что оно было вблизи Иерусалима, но за городскими стенами – по еврейским обычаям казненных хоронили неподалеку от места казни, а те проводили за пределами города.

Но где именно расположена Голгофа (латинский аналог – Кальвария)? Как ее найти сегодня? Здесь есть проблема, ведь, как справедливо отметили на gotquestions.org, за последние 2000 лет Иерусалим претерпел огромное количество изменений.

Первая наиболее признанная среди ученых и богословов версия связывает Голгофу с Храмом Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Традиция такой локализации места распятия и пустой гробницы Иисуса восходит к IV веку. В 326 году мать римского императора Константина Великого Елена идентифицировала это место, и чуть позже там возвели первый храм.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Где искать гору Голгофа в Иерусалиме и чем важно это место: смотрите видео HananyaNaftali

Во времена Христа этот участок находился за городскими стенами, что соответствует евангельским описаниям, сегодня же Храм расположен примерно в нескольких сотнях метров к западу от Храмовой горы в Христианском квартале. Он одновременно является кафедрой Армянского, Греческого православного и Латинского католического патриархатов.

Другое распространенное мнение имеет альтернативную трактовку локализации, хотя научная поддержка этой версии меньше – это Голгофа Гордона, или Садовая Гробница. В XIX веке часть протестантских исследователей предложила это место, за пределами стен Старого города. Этот скалистый участок известен под арабским названием Tallat al-Jumjumah, Холм черепа, и внешне действительно напоминает человеческий череп.

Безотносительно к тому, какую версию считать верной, оба места открыты для паломников и туристов. Храм Гроба Господня каждый год принимает миллионы посетителей и остается самым святым местом во всем христианстве. Садовая Гробница – более тихое и медитативное место, популярное среди протестантских паломников.

Какие еще есть интересные туристические магниты на Ближнем Востоке?