Место распятия Христа: что сегодня известно о Голгофе и где она расположена
- Голгофа – это место распятия Христа, которое по традиции локализуют в Храме Гроба Господня в Иерусалиме еще с IV века.
- Альтернативная версия расположения – Голгофа Гордона или Садовая Гробница, что за пределами стен Старого города.
Голгофа – это холм в Иерусалиме, на котором, согласно Новому Завету, распяли Иисуса Христа. На сегодня ученые соглашаются, что название происходит от арамейского слова Gûlgaltâ – череп.
А вот относительно точного расположения Голгофы до сих пор ведутся научные и теологические дискуссии, несмотря на тысячелетия исследований. Со ссылкой на biblicalarchaeology.org рассказываем об этом подробнее.
Где расположена Голгофа и почему ученые до сих пор не могут прийти к единому ответу на этот вопрос?
Все 4 канонических Евангелия – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна – единодушно называют место распятия Голгофой. Указано также, что оно было вблизи Иерусалима, но за городскими стенами – по еврейским обычаям казненных хоронили неподалеку от места казни, а те проводили за пределами города.
Но где именно расположена Голгофа (латинский аналог – Кальвария)? Как ее найти сегодня? Здесь есть проблема, ведь, как справедливо отметили на gotquestions.org, за последние 2000 лет Иерусалим претерпел огромное количество изменений.
Первая наиболее признанная среди ученых и богословов версия связывает Голгофу с Храмом Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Традиция такой локализации места распятия и пустой гробницы Иисуса восходит к IV веку. В 326 году мать римского императора Константина Великого Елена идентифицировала это место, и чуть позже там возвели первый храм.
Во времена Христа этот участок находился за городскими стенами, что соответствует евангельским описаниям, сегодня же Храм расположен примерно в нескольких сотнях метров к западу от Храмовой горы в Христианском квартале. Он одновременно является кафедрой Армянского, Греческого православного и Латинского католического патриархатов.
Другое распространенное мнение имеет альтернативную трактовку локализации, хотя научная поддержка этой версии меньше – это Голгофа Гордона, или Садовая Гробница. В XIX веке часть протестантских исследователей предложила это место, за пределами стен Старого города. Этот скалистый участок известен под арабским названием Tallat al-Jumjumah, Холм черепа, и внешне действительно напоминает человеческий череп.
Безотносительно к тому, какую версию считать верной, оба места открыты для паломников и туристов. Храм Гроба Господня каждый год принимает миллионы посетителей и остается самым святым местом во всем христианстве. Садовая Гробница – более тихое и медитативное место, популярное среди протестантских паломников.
Какие еще есть интересные туристические магниты на Ближнем Востоке?
Саудовская Аравия открыла туристические визы только в 2019 году, но уже в 2025 году страна приняла более 100 миллионов посетителей, это речь о туристах вместе с паломниками. Для отдыха гостей страна предлагает Набатейские гробницы в оазисе AlUla, футуристические города посреди пустыни и коралловые рифы Красного моря.
Иордания предлагает миру Петру, одно из Новых семи чудес света, которую строили с 300 года до нашей эры. Внутри комплекса – тысячи гробниц, храмы, улицы, хорошо сохранившийся театр на 8500 мест, а также Монастырь Аль-Дейр, куда ведут 800 каменных ступенек. А еще знаменитое Мертвое море также частично расположено именно здесь.
Частые вопросы
Почему точное расположение Голгофы остается предметом дискуссий?
Чем особенны Храм Гроба Господня и Садовая Гробница?
Какие есть версии расположения Голгофы и что их отличает?
