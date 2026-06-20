Туристичний путівник Lonely Planet розповів про 5 найкрасивіших пляжів Португалії, на яких варто відпочити вже цього літа.

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Де відпочити біля океану у Португалії?

1. Praia dos Galapinhos. Цей тихий і дикий пляж розташований у Природному парку Аррабіда за годину їзди від Лісабона. Тут є білосніжний пісок і вкриті лісами пагорби, які височіють над берегом. Дістатися пляжу можна автобусом з Лісабона, але час у дорозі займе аж 2 години, автомобілем буде значно швидше.



Пляж Praia dos Galapinhos у Португалії / Фото Ludovic des Cognets, Shutterstock

2. Praia de Odeceixe. У відомому курортному регіоні Алгарве є пляж, який здається нереальним. Тут річка Сейше впадає в Атлантичний океан, а краєвиди на драматичні скелі межують з зеленими пагорбами. Під час відливу річка утворює невеликі лагуни, які ідеально підходять для маленьких дітей. Пляж нагороджений міжнародною відзнакою "Блакитний прапор" за свою чистоту і зручність.

Пляж, на якому річка впадає в океан / Фото Trabantos, Shutterstock

3. Praia do Norte. Цей пляж у містечку Назаре славиться на весь світ величезними хвилями. Завдяки унікальному підводному каньйону хвилі тут сягають 30 метрів. Навіть якщо ви не плануєте займатися серфінгом, це місто варто побачити. Краєвиди довкола настільки заворожують, що хочеться розглядати їх годинами.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про українку, яка побувала у Назаре і детально поділилася своїми враженнями про місто. Вона також розповіла, як саме добиралася сюди з Лісабону і у скільки їй обійшлася поїздка на один день.

Гігантські хвилі у Назаре: відео gigantesdenazare

4. Praia do Baleal. Пляж Балеал на однойменному півострові – це справжній рай для любителів серфінгу. Тут стабільно є високі хвилі, а тому ловити їх можна у будь-який сезон. На пляжі є школа серфінгу, де початківців навчать стояти на дошці і кайфувати.

До слова, на півдні півострова океан спокійніший, тому тут можна відпочити з дітьми.

Пляж Балеал у Португалії / Фото Dbpadventures.com

5. Praia da Falésia. Цей пляж з золотим піском в Албуфейрі простягається аж на 6 кілометрів. З одного боку він оточений різкими червоними скелями, а з іншого – Атлантикою. Praia da Falésia варто побачити в несезон – коли людей майже немає і ви єдині на все довжелезне узбережжя.

Мальовничий пляж Praia da Falésia: дивіться відео portugal_passion

Як туристам зекономити у Португалії?

Відпустка у Португалії може влетіти в копієчку, але якщо знати деякі лайфхаки, то можна вберегти гаманець. Наприклад, якщо бюджет дуже обмежений, то краще полетіти у цю країну в несезон – в середині осені ціни будуть значно дешевші, а погода все ще сонячна і тепла.

Щоб економити на харчуванні, можна снідати у снек-барах, де кава, сендвіч і паштел-де-ната обійдуться всього у 5 євро, а обідати в чураскерії – тут часто пропонують вигідні комплексні пропозиції. Зекономити на пересуванні між містами можна, якщо бронювати квитки за 5 – 8 днів до дати поїздки.