У цьому місті на Чорному морі народився наймогутніший султан Османської імперії Сулейман I

Трабзон сьогодні знають як курортне місто на чорноморському узбережжі Туреччини. Багато хто чув і про тутешній футбольний клуб Трабзонспор, за який грали та грають чимало українців.

А ще 6 листопада 1494 року саме там народилася людина, яка поставила Османську імперію на вершину світової цивілізації XVI століття. Завдяки матеріалам trabzon.goturkiye.com розповідаємо про все це докладніше.

Що цікавого варто знати про Трабзон – сьогодні курорт, а колись рідне місто султана Сулеймана І?

Сулейман I – десятий і, за загальним визнанням, наймогутніший султан Османської імперії. А з'явився на світ він саме у Трабзоні, де його батько Селім (майбутній Селім I Грізний) обіймав посаду санджак-бея, регіонального правителя. Дату народження зазвичай вказують як 6 листопада 1494, але є й інша версія – 27 квітня 1495 року (цікаво, що саме у квітні володар часто починав військові походи).

Мати Сулеймана Айше за однією з версій була донькою кримського хана Менглі Герая, що свідчить ще й про степове коріння султана. У Трабзоні той провів перші роки дитинства, перш ніж батька відправили до іншого регіону країни разом із родиною.

Правив Сулейман І від 1520 до 1566 року, як пише worldhistory.org – найдовше серед усіх османських султанів. За його часів імперія контролювала значні землі на трьох континентах – від Алжиру в Африці на заході до Персії в Азії на сході, від Угорщини в Європі на півночі аж до Ємену на півдні.

Він реформував османське законодавство настільки ґрунтовно, що у Туреччині його досі називають Кануні – Законодавець. На Заході ж закріпилося прізвисько "Пишний" – завдяки пишності двору та блиску, яким він вражав іноземних гостей.

Сам же Трабзон – місто з окремою значущою історією. Засноване грецькими купцями з Сінопа десь у 756 році до нашої ери, воно розквітло як торгова ланка Шовкового шляху між Анатолією і Кавказом. У 1204 році після падіння Константинополя під ударами хрестоносців Трабзон став столицею Трапезундської імперії – останнього уламка Візантії, що протримався аж до 1461, коли, власне, і прийшли сюди османи.

Серед туристичних пам'яток сьогоднішнього Трабзона особливо виділяється Айя-Софія Трабзонська, зведена у XIII столітті та збережена зі справжніми візантійськими фресками. Також красива місцева фортеця – трирівневі візантійські оборонні мури, що спускаються до Чорного моря.

Цікаво знати: у Трабзоні стоїть Будинок Сулеймана, але це споруда XIX століття, зведена у кварталі, де народився султан. Нині тут є виставковий зал із восковими фігурами султанів та старовинними фотографіями міста.

А ще тут неподалік є монастир Сумела, вирубаний просто у скелі на висоті 1200 метрів над рівнем моря. І як не згадати про візитівку регіону – озеро Узунгьоль, гірську водойму на висоті 1090 метрів серед лісів та з мечеттю на березі.

Звісно, це далеко не повний перелік цікавинок. Зауважимо, що турецький Трабзон у 2026 році – у туристичному тренді. National Geographic виніс саме північне, чорноморське узбережжя Туреччини до переліку найкращих місць для відвідування.

Які ще туристичні магніти Туреччини цікаво відвідати кожному?

Навряд чи можна побувати у Туреччині, і не відвідати Памуккале. Це природна пам'ятка, відома як Бавовняний замок – тут лежать білосніжні травертинові тераси, наповнені термальною мінеральною водою, а поруч ще й руїни стародавнього міста Ієраполіс та знаменитий "Басейн Клеопатри".

З неординарних локацій зверніть увагу на Бурдж-аль-Бабас. Це місто-привид із 530 однакових замків у псевдодіснеївському стилі – всі вони порожні через банкрутство забудовника і фінансову кризу, а проте досі приваблюють туристів як моторошна атракція і символ невдалих амбіцій у нерухомості.