А еще 6 ноября 1494 года именно там родился человек, который поставил Османскую империю на вершину мировой цивилизации XVI века. Благодаря материалам trabzon.goturkiye.com рассказываем обо всем этом подробнее.

Что интересного стоит знать о Трабзоне – сегодня курорте, а когда-то родном городе султана Сулеймана I?

Сулейман I – десятый и, по всеобщему признанию, самый могущественный султан Османской империи. А появился на свет он именно в Трабзоне, где его отец Селим (будущий Селим I Грозный) занимал должность санджак-бея, регионального правителя. Дату рождения обычно указывают как 6 ноября 1494, но есть и другая версия – 27 апреля 1495 года (интересно, что именно в апреле властитель часто начинал военные походы).

Мать Сулеймана Айше по одной из версий была дочерью крымского хана Менгли Герая, что свидетельствует еще и о степных корнях султана. В Трабзоне тот провел первые годы детства, прежде чем отца отправили в другой регион страны вместе с семьей.

Правил Сулейман I от 1520 до 1566 года, как пишет worldhistory.org – дольше всех османских султанов. В его времена империя контролировала значительные земли на трех континентах – от Алжира в Африке на западе до Персии в Азии на востоке, от Венгрии в Европе на севере до Йемена на юге.

Он реформировал османское законодательство настолько основательно, что в Турции его до сих пор называют Кануни – Законодатель. На Западе же закрепилось прозвище "Великолепный" – благодаря пышности двора и великолепию, которым он поражал иностранных гостей.

Сам же Трабзон – город с отдельной значимой историей. Основанный греческими купцами из Синопа где-то в 756 году до нашей эры, он расцвел как торговое звено Шелкового пути между Анатолией и Кавказом. В 1204 году после падения Константинополя под ударами крестоносцев Трабзон стал столицей Трапезундской империи – последнего обломка Византии, продержавшегося вплоть до 1461, когда, собственно, и пришли сюда османы.

Среди туристических достопримечательностей сегодняшнего Трабзона особенно выделяется Айя-София Трабзонская, возведенная в XIII веке и сохранившаяся с настоящими византийскими фресками. Также красивая местная крепость – трехуровневые византийские оборонительные стены, спускающиеся к Черному морю.

Интересно знать: в Трабзоне стоит Дом Сулеймана, но это сооружение XIX века, возведенное в квартале, где родился султан. Сейчас здесь есть выставочный зал с восковыми фигурами султанов и старинными фотографиями города.

А еще здесь неподалеку есть монастырь Сумела, вырубленный прямо в скале на высоте 1200 метров над уровнем моря. И как не вспомнить о визитной карточке региона – озере Узунгьоль, горном водоеме на высоте 1090 метров среди лесов и с мечетью на берегу.

Конечно, это далеко не полный перечень достопримечательностей. Заметим, что турецкий Трабзон в 2026 году – в туристическом тренде. National Geographic вынес именно северное, черноморское побережье Турции в перечень лучших мест для посещения.

Какие еще туристические магниты Турции интересно посетить каждому?

Вряд ли можно побывать в Турции, и не посетить Памуккале. Это природная достопримечательность, известная как Хлопковый замок – здесь лежат белоснежные травертиновые террасы, наполненные термальной минеральной водой, а рядом еще и руины древнего города Иераполис и знаменитый "Бассейн Клеопатры".

Из неординарных локаций обратите внимание на Бурдж-аль-Бабас. Это город-призрак из 530 одинаковых замков в псевдодиснеевском стиле – все они пустуют из-за банкротства застройщика и финансового кризиса, но до сих пор привлекают туристов как жуткая аттракция и символ неудачных амбиций в недвижимости.