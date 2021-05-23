У 2014 році в Туреччині, поруч з невеликим містом Мудурну, почали будувати "люксове" містечко з віллами для багатих іноземців. Проте коли економіка Туреччини впала – проєкт був зупинений.

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Загальна вартість проєкту становила понад 200 мільйонів доларів, а кожен будинок обійшовся б покупцям в суму від 400 до 500 тисяч доларів.

Для створення своєрідного стилю, автори проєкту взяли за основу особливості знакових будівель Стамбула – "італійську" Глатську і середньовічну Дівочу вежі, а також британську й американську архітектуру.

В результаті побудували ряди дивних замків з башточками з сірими дахами, круглими балконами та балюстрадами, що простягаються більш ніж на мільйон квадратних метрів.

З понад 732 запланованих вілл близько 350 були продані арабським інвесторам. Але незабаром ті відмовилися від придбаної нерухомості. На думку архітектора комплексу, це було пов'язано зі зниженням цін на нафту.

Місто-привид у Туреччині з діснеївськими замками / Фото: Getty Images

Сьогодні ж 530 однакових замків залишаються порожніми. А Бурдж-аль-Бабас вважається одним з найбільших міст-привидів у світі.