Тут народився очільник Гетьманщини: 3 родзинки малої батьківщини Петра Дорошенка

Є в Україні міста, де кожен камінь – це видатна сторінка національної історії. Чигирин на Черкащині саме з таких.

До прикладу, саме тут у травні 1627 року народився Петро Дорошенко, один із найдраматичніших наших гетьманів. З посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо про це докладніше.

Чигирин – перша козацька столиця: а що тут побачити можна сьогодні?

Петро Дорошенко – це людина, яка на короткий, але яскравий момент об'єднала розірвану Руїною Україну під своєю гетьманською булавою. А народився він 1627 року у Чигирині, як зазначає dovidka.biz.ua, у козацькій родині – дід Михайло був соратником Петра Сагайдачного і гетьманом, що загинув 1628 року у Кримському поході.

Петро здобув добру освіту, знав латинську та польську, а свій шлях розпочав як писар Чигиринського полку під час Визвольної війни Богдана Хмельницького. У жовтні 1665 року його обрали гетьманом Правобережної України, а в 1668 він навіть об'єднав, хоч і ненадовго, обидва береги в єдину державу.

Які ж три родзинки пропонує Чигирин туристам у наші дні? Передовсім – це Замкова або Богданова гора. Серце міста – пісковиковий пагорб, на якому у 1589 році за наказом Сигізмунда ІІІ звели замок. Сьогодні тут стоїть реконструйована гетьманська резиденція Богдана Хмельницького.

А також тут його пам'ятник у 18,6 метра заввишки та Бастіон Дорошенка – відновлена фортифікаційна споруда XVII століття, що була головним опорним пунктом під час Чигиринських облог 1677 – 1678 років. Поруч поставили кам'яний хрест 1912 року на честь захисників бастіону та каплицю Покрови, де перепоховано останки козаків із цвинтаря XVII століття.

Друга цікавинка – це музей Богдана Хмельницького, розташований біля підніжжя Замкової гори. Він є частиною Національного історико-культурного заповідника "Чигирин", і тут зберігають артефакти козацької доби, зброю, документи й реконструкції побуту гетьманської резиденції.

І третє, про що обов'язково слід згадати, це Суботів – усипальниця Хмельницького. Мовиться про родовий маєток Богдана за 10 кілометрів від Чигирина. Головна пам'ятка тут – Іллінська церква 1653 року, один з ранніх зразків козацького бароко, в якій гетьман поховав сина Тимоша. Там начебто поховали і його самого, але досі цього не вдалося підтвердити.

