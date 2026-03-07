К примеру, именно здесь в мае 1627 года родился Петр Дорошенко, один из самых драматических наших гетманов. Со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем об этом подробнее.

Чигирин – первая казацкая столица: а что здесь увидеть можно сегодня?

Петр Дорошенко – это человек, который на короткий, но яркий момент объединил разорванную Руиной Украину под своей гетманской булавой. А родился он в 1627 году в Чигирине, как отмечает dovidka.biz.ua, в казацкой семье – дед Михаил был соратником Петра Сагайдачного и гетманом, погибшим в 1628 году в Крымском походе.

Петр получил хорошее образование, знал латинский и польский, а свой путь начал как писарь Чигиринского полка во время Освободительной войны Богдана Хмельницкого. В октябре 1665 года его избрали гетманом Правобережной Украины, а в 1668 он даже объединил, хоть и ненадолго, оба берега в единое государство.

Какие же три изюминки предлагает Чигирин туристам в наши дни? Прежде всего – это Замковая или Богданова гора. Сердце города – песчаниковый холм, на котором в 1589 году по приказу Сигизмунда III возвели замок. Сегодня здесь стоит реконструированная гетманская резиденция Богдана Хмельницкого.

А также здесь его памятник в 18,6 метра высотой и Бастион Дорошенко – восстановленное фортификационное сооружение XVII века, которое было главным опорным пунктом во время Чигиринских осад 1677 – 1678 годов. Рядом поставили каменный крест 1912 года в честь защитников бастиона и часовню Покровы, где перезахоронены останки казаков с кладбища XVII века.

Вторая изюминка – это музей Богдана Хмельницкого, расположенный у подножия Замковой горы. Он является частью Национального историко-культурного заповедника "Чигирин", и здесь хранят артефакты казацкой эпохи, оружие, документы и реконструкции быта гетманской резиденции.

И третье, о чем обязательно следует упомянуть, это Суботов – усыпальница Хмельницкого. Речь о родовом имении Богдана в 10 километрах от Чигирина. Главная достопримечательность здесь – Ильинская церковь 1653 года, один из ранних образцов казацкого барокко, в которой гетман похоронил сына Тимоша. Там вроде бы похоронили и его самого, но до сих пор этого не удалось подтвердить.

