Це мальовниче містечко відоме тим, що тут народився перший німецький Папа за майже 1000 років

До 19 квітня 2005 року Марктль-ам-Інн був звичайним баварським містечком із 2700 мешканцями. Більшість людей не знайшли б його навіть на карті.

Але того дня Йозеф Ратцінгер став Папою Римським Бенедиктом XVI, і про Марктль дізнався весь світ. З посиланням на ganz-muenchen.de розповідаємо про цю локацію докладніше.

Що подивитись у баварському Марктлі разом із музеєм Папи Бенедикта XVI?

Йозеф Алоїз Ратцінгер народився 16 квітня 1927 року у Німеччині у невеличкому баварському містечку Марктль у родині жандарма і кухарки. Того ж ранку його охрестили у місцевій церкві Святого Освальда в освяченій на Великдень воді – цю обставину сам Бенедикт XVI, а мовиться якраз про цього Папу Римського, вважав особливим знаком долі.

У Марктлі родина прожила лише два роки, бо у 1929 році батькові дали нове призначення, і Ратцінгери переїхали до Тіттмонінга. Та це не може змінити факт: саме Марктль є офіційним місцем народження Папи. І цей факт відчутно вплинув на життя містечка.

Коли у квітні 2005 року стало відомо про обрання Ратцінгера Папою, Марктль охопив справжній туристичний бум. Кількість відвідувачів зросла з 2 тисяч на рік до понад 200 тисяч, як писали на spiegel.de ще у 2007. Цьому посприяв ще й той факт, що Бенедикт XVI став першим німецьким Понтифіком за майже 1000 років – до нього останнім Папою-німцем був Віктор II, який помер ще у 1057 році.

Згодом будинок, де народився Бенедикт XVI, викупив фонд, заснований єпархіями Мюнхена та Пассау, і перетворив на музей із відновленими інтер'єрами 1920-х років. На 2 поверсі влаштована виставка про життєвий шлях Ратцінгера від баварського дитинства до Ватикану. Бенедикт XVI помер 31 грудня 2022 року, і з того часу Марктль перетворився ще й на місце пам'яті та прощі.

Що ще варто подивитись у Марктлі та навколо? Окрім будинку-музею Папи, на локації є кілька цікавих точок: це церква Святого Освальда, де зберігають оригінальну купіль, у якій хрестили Ратцінгера, а також бронзова колона Бенедикта заввишки 4 метри на центральній площі. Завітати варто й до Краєзнавчого музею у ратуші – там є золотий келих, що його подарував Бенедикт XVI рідному місту.

Додамо, що Марктль зручно розташований – приблизно за годину їзди від великого туристичного центру та серця Баварії міста Мюнхен. Ба й регіон досить мальовничий – між Кімзеє, Пассау та австрійським кордоном. Тут можна вдатися до піших маршрутів уздовж річки Інн та відвідати численні виноробні Верхньої Баварії.

