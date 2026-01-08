Ульм пишається знаменитим земляком, а проте відомий далеко не тільки завдяки йому. 24 Канал із посиланням на матеріали порталу tourismus.ulm.de розповість про це місто докладніше.

Дивіться також Втеча з в'язниці – не злочин: 5 цікавих фактів про Німеччину, які ви не знали

Чому варто завітати до Ульма в Німеччині – рідного міста Альберта Айнштайна?

Майбутній геній Альберт Ейнштейн (також кажуть Айнштайн) провів у рідному місті лише перші півтора року свого життя. Далі його сім'я переїхала до Мюнхена, а проте Ульм зберігає пам'ять про генія через пам'ятники, музейні експозиції та численні меморіальні дошки.

Сам будинок, де народився Ейнштейн, не зберігся – його зруйнували під час Другої світової війни. На тому місці на Bahnhofstrasse встановили меморіальну плиту з червоного граніту, яка вшановує одного з найвеличніших умів в історії.

Поруч із залізничним вокзалом у центрі міста є фонтан Ейнштейна – Einsteinbrunnen, створений у 1984 році. Цей химерний бронзовий монумент з абстрактними символічними елементами втілює складність та іноді хаотичну природу ейнштейнівських теорій.​

А проте головною перлиною Ульму є дещо геть не повязане з Ейнштейном. Це Ульмський Мюнстер – готичний собор з найвищою церковною вежею у світі, 161,53 метра. Її будівництво розпочалося у 1377 році та тривало понад 5 століть.

Відважні відвідувачі можуть подолати 768 сходинок до оглядового майданчика, звідки відкривається панорама на Дунай, історичний центр та навколишні ландшафти Баварії й Баден-Вюртемберга. Як зазначає visit-bw.com, Ульмський собор має ще й чудовий інтер'єр, тож підійматися буде геть не нудно.

Ульм – одне з найкрасивіших міст Німеччини: дивіться відео ADKTravel

Ульм унікально розташований на кордоні двох федеральних земель. На правому березі Дунаю лежить баварський Новий Ульм, з'єднаний зі старим містом мостами.​ Ця історична частина чарує середньовічними вуличками та Музеєм Ульма.

Зі ще унікального також – статуя "Людина-лев", виставлена у художній галереї Вайшаупт, найстаріша у світі статуя людини-тварини, їй понад 40 000 років. І ще Ульм також відомий як батьківщина "ульмського горобця" – символу міста, пов'язаного з легендою про будівництво собору.

Які це цікаві туристичні міста Німеччини варто відвідати?