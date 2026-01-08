Ульм пишається знаменитим земляком, а проте відомий далеко не тільки завдяки йому. 24 Канал із посиланням на матеріали порталу tourismus.ulm.de розповість про це місто докладніше.
Чому варто завітати до Ульма в Німеччині – рідного міста Альберта Айнштайна?
Майбутній геній Альберт Ейнштейн (також кажуть Айнштайн) провів у рідному місті лише перші півтора року свого життя. Далі його сім'я переїхала до Мюнхена, а проте Ульм зберігає пам'ять про генія через пам'ятники, музейні експозиції та численні меморіальні дошки.
Сам будинок, де народився Ейнштейн, не зберігся – його зруйнували під час Другої світової війни. На тому місці на Bahnhofstrasse встановили меморіальну плиту з червоного граніту, яка вшановує одного з найвеличніших умів в історії.
Поруч із залізничним вокзалом у центрі міста є фонтан Ейнштейна – Einsteinbrunnen, створений у 1984 році. Цей химерний бронзовий монумент з абстрактними символічними елементами втілює складність та іноді хаотичну природу ейнштейнівських теорій.
А проте головною перлиною Ульму є дещо геть не повязане з Ейнштейном. Це Ульмський Мюнстер – готичний собор з найвищою церковною вежею у світі, 161,53 метра. Її будівництво розпочалося у 1377 році та тривало понад 5 століть.
Відважні відвідувачі можуть подолати 768 сходинок до оглядового майданчика, звідки відкривається панорама на Дунай, історичний центр та навколишні ландшафти Баварії й Баден-Вюртемберга. Як зазначає visit-bw.com, Ульмський собор має ще й чудовий інтер'єр, тож підійматися буде геть не нудно.
Ульм унікально розташований на кордоні двох федеральних земель. На правому березі Дунаю лежить баварський Новий Ульм, з'єднаний зі старим містом мостами. Ця історична частина чарує середньовічними вуличками та Музеєм Ульма.
Зі ще унікального також – статуя "Людина-лев", виставлена у художній галереї Вайшаупт, найстаріша у світі статуя людини-тварини, їй понад 40 000 років. І ще Ульм також відомий як батьківщина "ульмського горобця" – символу міста, пов'язаного з легендою про будівництво собору.
