Но в тот день Йозеф Ратцингер стал Папой Римским Бенедиктом XVI, и о Марктле узнал весь мир. Со ссылкой на ganz-muenchen.de рассказываем об этой локации подробнее.

Что посмотреть в баварском Марктле вместе с музеем Папы Бенедикта XVI?

Йозеф Алоиз Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в Германии в небольшом баварском городке Марктль в семье жандарма и кухарки. В то же утро его окрестили в местной церкви Святого Освальда в освященной на Пасху воде – это обстоятельство сам Бенедикт XVI, а речь как раз об этом Папе Римском, считал особым знаком судьбы.

В Марктле семья прожила всего два года, потому что в 1929 году отцу дали новое назначение, и Ратцингеры переехали в Титтмонинг. Но это не может изменить факт: именно Марктль является официальным местом рождения Папы. И этот факт ощутимо повлиял на жизнь городка.

Когда в апреле 2005 года стало известно об избрании Ратцингера Папой, Марктль охватил настоящий туристический бум. Количество посетителей выросло с 2 тысяч в год до более 200 тысяч, как писали на spiegel.de еще в 2007 году. Этому поспособствовал еще и тот факт, что Бенедикт XVI стал первым немецким понтификом за почти 1000 лет – до него последним Папой-немцем был Виктор II, который умер еще в 1057 году.

Марктль – баварский городок, о котором знает весь мир: смотрите видео с дрона от hummelmax1187

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Впоследствии дом, где родился Бенедикт XVI, выкупил фонд, основанный епархиями Мюнхена и Пассау, и превратил в музей с восстановленными интерьерами 1920-х годов. На 2 этаже устроена выставка о жизненном пути Ратцингера от баварского детства до Ватикана. Бенедикт XVI умер 31 декабря 2022 года, и с тех пор Марктль превратился еще и в место памяти и паломничества.

Что еще стоит посмотреть в Марктле и вокруг? Кроме дома-музея Папы, на локации есть несколько интересных точек: это церковь Святого Освальда, где хранят оригинальную купель, в которой крестили Ратцингера, а также бронзовая колонна Бенедикта высотой 4 метра на центральной площади. Посетить стоит и Краеведческий музей в ратуше – там есть золотой кубок, что его подарил Бенедикт XVI родному городу.

В городе Марктль родился Папа Бенедикт XVI, и вот что там есть сегодня: смотрите видео johnwpolsce9401

Добавим, что Марктль удобно расположен – примерно в часе езды от крупного туристического центра и сердца Баварии города Мюнхен. Да и регион достаточно живописный – между Кимзее, Пассау и австрийской границей. Здесь можно присоединиться к пешим маршрутам вдоль реки Инн и посетить многочисленные винодельни Верхней Баварии.

