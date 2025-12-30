А самих кімнат там 647. Мовиться тут про місто Гамбург, і 24 Канал із посиланням на hamburg.com розповість цю історію докладніше.
Чому Гамбург вирішив "переграти" Букінгемський палац?
Якось одне вільне ганзейське місто вирішило показати свої багатство й амбіції. Це сталося наприкінці XIX століття, коли Гамбург змагався за статус головного порту Німецької імперії.
Ось тоді й постала сучасна ратуша, що стала заміною старої, зруйнованої пожежею у 1842. Новий проєкт одразу задумували як "максимально репрезентативний" – із кабінетами для сенату, парламенту, бургомістра й міських служб під одним дахом.
Команда з семи архітекторів на чолі з Мартіном Галлером створила не просто адміністративну будівлю, а цілий палац у стилі неоренесансу – з фасадом у 111 метрів завширшки та вежею у 112 метрів заввишки.
Вікон зробили у палаці незліченну кількість, а кімнат аж 647 – та заявили, що це на кілька більше, ніж у Букінгемському палаці, як пише barcelo.com. Чим містяни пишалися тоді дуже сильно, ба й ніде правди діти – досі пишаються.
Частина кімнат у ратуші – сесійна зала парламенту, сенатська зала зі скляним дахом, банкетні зали зі шкіряними гобеленами тощо. Також є кабінети чиновників, службові приміщення й коридори, що кільцями оперізують внутрішній двір із фонтаном.
Фасад прикрашають 20 скульптур імператорів Священної Римської імперії. А всередині варто звернути увагу на мармурові сходи із сардинського мармуру, що через скульптури символічно розповідають про шлях людини від народження до смерті.
До слова, багато з кімнат ратуші навіть не використовують. То чому ж їх наробили стільки багато? Відповідь проста: навіть місцеві кажуть, що їхні предки це зробили просто бо могли.
І тут треба додати, що насправді у Букінгемському палаці кімнат більше – понад 700. Просто рахували їх якось інакше на той час, ось так і виникла зручна для Гамбурга маркетингова та туристична легенда.
Зауважимо, що для туристів доступні регулярні екскурсії до ратуші Гамбурга різними мовами. А внутрішній двір просто вільний для відвідування.
Які ще цікаві туристичні міста Німеччини варто відвідати?
Берлін, звісно – це найбільш відвідуване місто країни. З відомими на весь світ Бранденбурзькими воротами, фрагментами Берлінського муру та Музейним островом. А ще тут є найвища гойдалка Європи.
А ще Мюнхен – друга за популярністю туристична столиця. Місто шанують за Марієнплац і нову ратушу, музеї світового рівня та Октоберфест, який щороку збирає мільйони гостей, і не тільки любителів пива.