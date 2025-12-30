А самих кімнат там 647. Мовиться тут про місто Гамбург, і 24 Канал із посиланням на hamburg.com розповість цю історію докладніше.

Чому Гамбург вирішив "переграти" Букінгемський палац?

Якось одне вільне ганзейське місто вирішило показати свої багатство й амбіції. Це сталося наприкінці XIX століття, коли Гамбург змагався за статус головного порту Німецької імперії.​

Ось тоді й постала сучасна ратуша, що стала заміною старої, зруйнованої пожежею у 1842. Новий проєкт одразу задумували як "максимально репрезентативний" – із кабінетами для сенату, парламенту, бургомістра й міських служб під одним дахом.

Команда з семи архітекторів на чолі з Мартіном Галлером створила не просто адміністративну будівлю, а цілий палац у стилі неоренесансу – з фасадом у 111 метрів завширшки та вежею у 112 метрів заввишки.

Вікон зробили у палаці незліченну кількість, а кімнат аж 647 – та заявили, що це на кілька більше, ніж у Букінгемському палаці, як пише barcelo.com. Чим містяни пишалися тоді дуже сильно, ба й ніде правди діти – досі пишаються.​

Частина кімнат у ратуші – сесійна зала парламенту, сенатська зала зі скляним дахом, банкетні зали зі шкіряними гобеленами тощо. Також є кабінети чиновників, службові приміщення й коридори, що кільцями оперізують внутрішній двір із фонтаном.

Секрети пишного серця Гамбурга: дивіться відео thetraveler8

Фасад прикрашають 20 скульптур імператорів Священної Римської імперії. А всередині варто звернути увагу на мармурові сходи із сардинського мармуру, що через скульптури символічно розповідають про шлях людини від народження до смерті.​

До слова, багато з кімнат ратуші навіть не використовують. То чому ж їх наробили стільки багато? Відповідь проста: навіть місцеві кажуть, що їхні предки це зробили просто бо могли.

І тут треба додати, що насправді у Букінгемському палаці кімнат більше – понад 700. Просто рахували їх якось інакше на той час, ось так і виникла зручна для Гамбурга маркетингова та туристична легенда.

Зауважимо, що для туристів доступні регулярні екскурсії до ратуші Гамбурга різними мовами. А внутрішній двір просто вільний для відвідування.

