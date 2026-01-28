Каденюк народився на Буковині. З посиланням на u-misti.chernivtsi.ua розповідаємо про його рідний край докладніше.

Буковина – рідний край космонавта Каденюка: чим вражає цей регіон туристів?

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року у селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області, як вказує uinp.gov.ua. Відтак маленьке буковинське село стало батьківщиною людини, яка згодом прославила Україну на весь світ і поза його межі.

Майбутній космонавт з'явився на світ та виріс у сім'ї сільських учителів. Які, що цікаво, мріяли для сина про лікарську кар'єру. А от у Леоніда зародилася мрія про космос – у 10 років, після польоту Юрія Гагаріна у 1961 році. Саме тоді він твердо вирішив присвятити своє життя авіації та космонавтиці.

Згодом Леонід Каденюк став льотчиком-випробувачем, політичним діячем і генерал-майором авіації. Та зрештою увійшов в історію як перший і єдиний космонавт Незалежної України.

Село Клішківці є одним із наймальовничіших на Буковині. Тут встановлено пам'ятник Леоніду Каденюку, біля якого щороку 28 січня, у день народження космонавта, люди покладають квіти. Але для туристів у регіоні, природно, більший інтерес становлять сусідні Чернівці та Хотин.

Чернівці вважають одним із найкрасивіших міст України, тут переплелося багато народів і культур. Серед понад 755 архітектурних пам'яток головною візитівкою є Чернівецький національний університет. Цю колишню резиденцію митрополитів часто називають "українським Гоґвардсом".

Обов'язковим ритуалом для туриста є прогулянка вулицею Ольги Кобилянської, де розташовані одні з найкрасивіших будівель міста. Інші шедеври – це Вірменська церква Святих апостолів Петра і Павла з органним залом і театр на Театральній площі.

А Хотинська фортеця – взагалі одне з семи чудес України. Вона стоїть на березі Дністра вже понад 1000 років, на перехресті двох світів – мусульманського та християнського. Колись фортеця була ареною для вирішальних битв та міцним щитом на шляху просувань Османської імперії.

Сьогодні туристи можуть прогулятися територією стародавньої фортеці та зануритися в її неповторну середньовічну атмосферу. А ще й поміркувати про легенди щодо захованих у середньовіччі скарбів.

Які цікаві місця на Буковині також варто відвідати кожному?