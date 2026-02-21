Що подивитись у рідному місті DREVO, чиє "Смарагдове небо" неможливо забути
- Співак DREVO народився у Вараші, а популярність здобув у 2020-х із різними хітами, як-от "Смарагдове небо".
- Місто Вараш, відоме особливою екологією та водою, має історичні та природні пам'ятки, цікаві для туристів.
Це молоде "місто енергетиків" розташоване у Рівненській області. Його знають за чисту екологію та унікальну природу навколо. А ще там народився талановитий співак DREVO.
Мовиться про Вараш. І з посиланням на info-ua.net розповідаємо про нього докладніше.
Дивіться також Ви не повірите, але це не Амстердам, а чарівне місто України
Тут народився DREVO: що подивитись у Вараші, місті енергетиків?
Співак Максим Дерев'янчук, відомий як DREVO, у музичний простір увірвався у 2022 році. Його пісні "Завітавши в храм", "Ластівка" та "Самолітом" стали хітами 2023 року. Тоді ж він потрапив у лонглист Національного відбору на Євробачення, а у 2024 році став фіналістом.
У 2025 році трек DREVO "Смарагдове небо" на якийсь час очолив топову сотню Apple Music. Рядки з цієї пісні неможливо було не почути, і неможливо забути – настільки вони стали вірусними. А народився Максим у місті Вараш у Рівненській області.
Вараш як місто справді порівняно молоде, у цьому статусі ми його знаємо від 1984 року, як зазначає rivne-day.com, коли почали будувати Рівненську атомну електростанцію і потрібно було створити сучасні оселі для енергетиків. Тоді місто назвали Кузнецовськ, а у 2016 році перейменували на Вараш.
Але будували його не на порожньому місці. Село Вараш вперше згадують у літописах під 1577 роком як частину володінь княжого роду Чарторийських. Назва Вараш пов'язує місцевість із легендарними язичницькими волхвами, які завжди обирали для проживання та ритуалів місця з особливою енергетикою. Особлива енергетика тут і зараз, в усіх сенсах.
Тож який Вараш у наші дні? Це кілька житлових кварталів, широкі вулиці та бульвари, стадіон, спортивні комплекси, музей, школи, торгові центри, гарні сквери та парки. Головним об'єктом є, звісно, РАЕС, і за мирних часів туди були екскурсії. Віримо, що час, коли їх відновлять, не за горами.
Вараш очима місцевих: дивіться відео Dosliz
Також у Вараші дуже чиста вода – можна пити просто з крана, адже постачають її з артезіанських свердловин. У місцевих кав'ярнях відповідно дуже смачна кава. Головним храмом міста називають Собор Святої Софії, а головним місцем для прогулянок – набережну Стиру.
Неподалік від Вараша є озеро Біле – друге за розміром на Рівненщині та з максимальною глибиною у 34 метри. Озеро карстового походження й оточене болотами, у ньому збереглися унікальні рослини льодовикового періоду.
І ще поруч, у селі Мутвиця, діє етнографічний музей вишивки та ткацтва, заснований у 2022 році. Там є десь дві тисячі експонатів, з яких майже 800 оригінальні. Вони стосуються історії тутешнього Полісся від давніх часів до сьогодення.
Які ще варто відвідати туристичні міста в Україні, де народилися знаменитості?
Надвірна на Прикарпатті – рідне місто співачки FIЇNKA. Місто розташоване у гірській частині Івано-Франківської області та має річку Бистрицю Надвірнянську – найчистішу у басейні Дністра. А ще відоме руїнами замку Краснодвір, костелом Святої Трійці та дерев'яним храмом Воздвиження Чесного Хреста 1793 року.
Самбір на Львівщині – місто народження Скрябіна. Серед визначних місць тут – ратуша XVII століття з 40-метровою вежею, дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці XVIII століття, музей "Бойківщина" з експозиціями бойківського побуту та музей Леся Курбаса з театральними артефактами.
Часті питання
Яка відома особистість пов'язана з містом Вараш?
У місті Вараш народився співак Максим Дерев'янчук, відомий як DREVO, що став популярним у 2022 році. Його пісні "Завітавши в храм", "Ластівка' та "Самолітом" стали хітами 2023 року, а у 2024 році він став фіналістом Національного відбору на Євробачення.
Які визначні місця можна відвідати у Вараші?
У Вараші можна відвідати Собор Святої Софії, набережну Стиру, а також музей у селі Мутвиця з експонатами історії Полісся. Головним об'єктом є Рівненська атомна електростанція, яка за мирних часів організовувала екскурсії.
Які природні об'єкти є поблизу Вараша?
Поблизу Вараша розташоване озеро Біле, друге за розміром на Рівненщині з максимальною глибиною 34 метри. Озеро карстового походження оточене болотами й зберігає унікальні рослини льодовикового періоду.