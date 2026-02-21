Що подивитись у рідному місті DREVO, чиє "Смарагдове небо" неможливо забути

Це молоде "місто енергетиків" розташоване у Рівненській області. Його знають за чисту екологію та унікальну природу навколо. А ще там народився талановитий співак DREVO.

Мовиться про Вараш. І з посиланням на info-ua.net розповідаємо про нього докладніше.

Тут народився DREVO: що подивитись у Вараші, місті енергетиків?

Співак Максим Дерев'янчук, відомий як DREVO, у музичний простір увірвався у 2022 році. Його пісні "Завітавши в храм", "Ластівка" та "Самолітом" стали хітами 2023 року. Тоді ж він потрапив у лонглист Національного відбору на Євробачення, а у 2024 році став фіналістом.

У 2025 році трек DREVO "Смарагдове небо" на якийсь час очолив топову сотню Apple Music. Рядки з цієї пісні неможливо було не почути, і неможливо забути – настільки вони стали вірусними. А народився Максим у місті Вараш у Рівненській області.

Вараш як місто справді порівняно молоде, у цьому статусі ми його знаємо від 1984 року, як зазначає rivne-day.com, коли почали будувати Рівненську атомну електростанцію і потрібно було створити сучасні оселі для енергетиків. Тоді місто назвали Кузнецовськ, а у 2016 році перейменували на Вараш.

Але будували його не на порожньому місці. Село Вараш вперше згадують у літописах під 1577 роком як частину володінь княжого роду Чарторийських. Назва Вараш пов'язує місцевість із легендарними язичницькими волхвами, які завжди обирали для проживання та ритуалів місця з особливою енергетикою. Особлива енергетика тут і зараз, в усіх сенсах.

Тож який Вараш у наші дні? Це кілька житлових кварталів, широкі вулиці та бульвари, стадіон, спортивні комплекси, музей, школи, торгові центри, гарні сквери та парки.​ Головним об'єктом є, звісно, РАЕС, і за мирних часів туди були екскурсії. Віримо, що час, коли їх відновлять, не за горами.

Також у Вараші дуже чиста вода – можна пити просто з крана, адже постачають її з артезіанських свердловин. У місцевих кав'ярнях відповідно дуже смачна кава. Головним храмом міста називають Собор Святої Софії, а головним місцем для прогулянок – набережну Стиру.

Неподалік від Вараша є озеро Біле – друге за розміром на Рівненщині та з максимальною глибиною у 34 метри. Озеро карстового походження й оточене болотами, у ньому збереглися унікальні рослини льодовикового періоду.

І ще поруч, у селі Мутвиця, діє етнографічний музей вишивки та ткацтва, заснований у 2022 році. Там є десь дві тисячі експонатів, з яких майже 800 оригінальні. Вони стосуються історії тутешнього Полісся від давніх часів до сьогодення.

