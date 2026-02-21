Речь идет о Вараше. И со ссылкой на info-ua.net рассказываем о нем подробнее.

Здесь родился DREVO: что посмотреть в Вараше, городе энергетиков?

Певец Максим Деревянчук, известный как DREVO, в музыкальное пространство ворвался в 2022 году. Его песни "Завітавши в храм", "Ластівка" и "Самолітом" стали хитами 2023 года. Тогда же он попал в лонглист Национального отбора на Евровидения, а в 2024 году стал финалистом.

В 2025 году трек DREVO "Смарагдове небо" на какое-то время возглавил топовую сотню Apple Music. Строки из этой песни невозможно было не услышать, и невозможно забыть – настолько они стали вирусными. А родился Максим в городе Вараш в Ровненской области.

Вараш как город действительно сравнительно молодой, в этом статусе мы его знаем с 1984 года, как отмечает rivne-day.com, когда начали строить Ровненскую атомную электростанцию и нужно было создать современные дома для энергетиков. Тогда город назвали Кузнецовск, а в 2016 году переименовали в Вараш.

Но строили его не на пустом месте. Село Вараш впервые упоминают в летописях под 1577 годом как часть владений княжеского рода Чарторыйских. Название Вараш связывает местность с легендарными языческими волхвами, которые всегда выбирали для проживания и ритуалов места с особой энергетикой. Особая энергетика здесь и сейчас, во всех смыслах.

Так какой Вараш в наши дни? Это несколько жилых кварталов, широкие улицы и бульвары, стадион, спортивные комплексы, музей, школы, торговые центры, красивые скверы и парки. Главным объектом является, конечно, РАЭС, и в мирное время туда были экскурсии. Верим, что время, когда их восстановят, не за горами.

Также в Вараше очень чистая вода – можно пить просто из крана, ведь поставляют ее из артезианских скважин. В местных кафе соответственно очень вкусный кофе. Главным храмом города называют Собор Святой Софии, а главным местом для прогулок – набережную Стыра.

Неподалеку от Вараша есть озеро Белое – второе по размеру на Ровненщине и с максимальной глубиной в 34 метра. Озеро карстового происхождения и окружено болотами, в нем сохранились уникальные растения ледникового периода.

И еще рядом, в селе Мутвица, действует этнографический музей вышивки и ткачества, основанный в 2022 году. Там есть где-то две тысячи экспонатов, из которых почти 800 оригинальные. Они касаются истории здешнего Полесья от древних времен до наших дней.

