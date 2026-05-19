А от і не у Туреччині: де народився Мустафа Кемаль Ататюрк – перший президент цієї країни
- Мустафа Кемаль Ататюрк народився у 1881 році в Салоніках, які тоді були частиною Османської імперії, а зараз є другим за розміром містом Греції.
- Салоніки, засновані у 315 році до нашої ери, мають багату історичну спадщину, 15 пам'яток ЮНЕСКО, і є важливим туристичним центром з розвиненою гастрономічною культурою.
Засновником сучасної Туреччини вважають Мустафу Кемаля Ататюрка. Тільки-от з'явився на світ він у місті, сьогодні розташованому на території Греції, ба більше – у регіоні Македонія.
Мовиться про Салоніки – друге за розмірами місто Греції. За матеріалами visitgreece.gr і не тільки розповімо про це докладніше.
Народився у Греції, збудував Туреччину: що варто знати про Ататюрка?
Мустафа Кемаль народився у 1881 році – і це приблизно. Точна дата невідома, адже у реєстраційних документах Османської імперії часто записували лише рік. Тож чоловік значно пізніше сам обрав собі день народження – 19 травня (цей день 1919 року – офіційний початок турецької Війни за незалежність проти окупації Антантою).
Але точно відомо, що з'явився на світ він у Салоніках – місті, що тоді було у складі Османської імперії, яка окупувала Грецію, й мало турецьку назву Селанік. Нині ж воно розташоване на території Греції та є другим за розміром містом країни.
Мустафа Кемаль, за його офіційною біографією, яку можна прочитати на ktb.gov.tr, народився у триповерховому рожевому будинку на нинішній вулиці Апостола Павла, 24, поруч із Турецьким консульством. Батько, що був митним чиновником, посадив у дворику дерево, яке стоїть там і донині.
Дитинство у поліетнічних Салоніках, де поруч жили греки, євреї, турки й болгари, вплинуло на формування майбутнього Ататюрка. Але після смерті батька, коли Мустафі було 7 років, сім'я покинула місто. Далі він навчався у військовій школі та в академії у Стамбулі та зробив блискучу військову кар'єру.
Після розпаду Османської імперії Кемаль очолив Турецький визвольний рух і 29 жовтня 1923 року проголосив Турецьку Республіку, ставши її першим президентом. У 1934 році парламент присвоїв йому прізвисько Ататюрк – "батько турків".
Мустафа Кемаль зробив фундаментальні реформи – це перехід на латинський алфавіт, відокремлення релігії від держави, рівні права для жінок, новий цивільний кодекс тощо. Помер він 10 листопада 1938 року у Стамбулі у 57 років, і до сьогодні є шанованим національним героєм та символом Туреччини.
Цікавий факт: триповерховий будинок, де народився Ататюрк, сьогодні є офіційним музеєм і власністю Туреччини. Після масштабної реставрації він заново відчинив двері у 2025 році у День пам'яті Ататюрка 10 листопада. Більшість меблів і речей там є автентичними, як пише Daily Sabah, і для турецьких туристів – це паломницьке місце.
Чим Салоніки вражають туристів найбільше?
Салоніки – це місто, де 23 століття цивілізацій тісно нашарувалися одне на одного. Заснував місто у 315 році до нашої ери цар Македонії Кассандр – і назвав його на честь своєї дружини Фессалоніки. Місто було столицею римської провінції Іллірик, потім другим після Константинополя містом Візантії, а з 1430 – перлиною Османської імперії.
У 1912 році Салоніки повернулися до Греції, і сьогодні є адміністративним центром периферії (це офіційна назва найбільшої адміністративно-територіальної одиниці країни) Центральна Македонія та великим морським портом. Там в агломерації живуть понад мільйон людей.
Місто має 15 пам'яток ЮНЕСКО, зокрема Білу вежу на набережній, Ротонду IV століття, Арку Галерія, візантійські базиліки та мозаїки. Ба більше, Салоніки є першим грецьким містом у мережі Творчих міст ЮНЕСКО у галузі гастрономії. Ринок Модіано, таверни на набережній, мезе з дарами Егейського моря, місцеві сири та солодощі – усе це формує неповторну гастроідентичність міста.
У 2026 році Салоніки демонструють стрімкий розвиток туризму, залучаючи рекордну кількість іноземних гостей. При цьому всі заходи планують та виконують так, щоб дбати про збереження регіону.
Те, що ми маємо осмислити, – це не просто зростання кількості відвідувачів, а той вид туризму, який ми хочемо для наших міст. Туризм повинен залишати позитивний екологічний слід, бути вкоріненим у соціальне згуртування і не завдавати надмірного навантаження на жителів та інфраструктуру,
– підкреслював мер Салонік Стеліос Ангелудіс у 2025 році, цитує tovima.com.
Цікавий факт: у листопаді 2024 року у Салоніках відкрили нове метро, як пише greekreporter.com, станції якого прорізали шари давніх культурних відкладень. Там крізь скло просто у тунелях можна спостерігати відкопані артефакти та давньоримські мозаїки.
Часті питання
Чому Салоніки є важливим містом у Греції?
Салоніки – друге за розміром місто у Греції з багатою історією, що охоплює 23 століття цивілізацій. Місто засноване у 315 році до нашої ери й було частиною різних імперій, таких як Римська, Візантійська та Османська. Сьогодні це великий морський порт і адміністративний центр периферії Центральна Македонія.
Хто такий Мустафа Кемаль Ататюрк і яке його значення для Туреччини?
Мустафа Кемаль Ататюрк – засновник та перший президент Турецької Республіки. Він народився у місті Салоніки, а згодом очолив Турецький визвольний рух. Ататюрк провів фундаментальні реформи, такі як перехід на латинський алфавіт, секуляризація держави, рівні права для жінок, і його до сьогодні шанують як національного героя Туреччини.
Які туристичні принади роблять Салоніки популярними?
Салоніки мають 15 пам'яток зі списку ЮНЕСКО, такі як Біла вежа, Ротонда IV століття та Арка Галерія. Місто відоме також гастрономією, зокрема знаменитим ринком Модіано. У 2026 році Салоніки демонструють стрімкий розвиток туризму, залучаючи рекордну кількість іноземних гостей, при цьому зберігаючи екологічний і соціальний баланс.